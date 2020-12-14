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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10623106241062510626
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  proftpd66 написав:Ракета будет на рынке недвижимости?

Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Вже є.

У Ваших мріях. Реалії, трішки інші.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.


Где я, а где "через 10 лет"?)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:13

  Andrey2512 написав:
  reus написав:Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.


Где я, а где "через 10 лет"?)))

Это только так кажется. Глазом моргнуть не успеете.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:31

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https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20230115_g/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2C%202022%20%E2%80%94%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf#page=3
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:57

Ждём бесплатные квартиры и другой коммунизм

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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В river mall офигенно
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники.
Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи.
Это в США всё валится как карточный дом.
А у нас недвига - скала)
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 06:29

  airmax78 написав:
  Andrey2512 написав:
  reus написав:Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.


Где я, а где "через 10 лет"?)))

Это только так кажется. Глазом моргнуть не успеете.


ты напишешь мастер-класс. Как из инвесторов пойти в таксисты? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  proftpd66 написав:Ракета будет на рынке недвижимости?


Судя по арендным ставкам - не будет
А поточнее можно пожалуйста, а то я отстал)
Ромасик
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