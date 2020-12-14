Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 16 січ, 2023 15:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 16 січ, 2023 16:13
Додано: Пон 16 січ, 2023 18:31
Додано: Пон 16 січ, 2023 18:57
Ждём бесплатные квартиры и другой коммунизм
Додано: Пон 16 січ, 2023 19:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В river mall офигенно
Додано: Пон 16 січ, 2023 20:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники.
Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи.
Это в США всё валится как карточный дом.
А у нас недвига - скала)
Додано: Вів 17 січ, 2023 06:29
Додано: Вів 17 січ, 2023 08:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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