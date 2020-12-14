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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 січ, 2023 10:01
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Это только так кажется. Глазом моргнуть не успеете.
ты напишешь мастер-класс. Как из инвесторов пойти в таксисты?
Пока что разнорабочий в местном АТБ. Таксистом - нужен немецкий - работаю над этим.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:16
airmax78 написав:
Пока что разнорабочий в местном АТБ
как завещал дедушка франт перед баном.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:32
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
Это только так кажется. Глазом моргнуть не успеете.
ты напишешь мастер-класс. Как из инвесторов пойти в таксисты?
Пока что разнорабочий в местном АТБ. Таксистом - нужен немецкий - работаю над этим.
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim