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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10624106251062610627
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:01

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Это только так кажется. Глазом моргнуть не успеете.


ты напишешь мастер-класс. Как из инвесторов пойти в таксисты? :mrgreen:

Пока что разнорабочий в местном АТБ. Таксистом - нужен немецкий - работаю над этим.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:16

  airmax78 написав:Пока что разнорабочий в местном АТБ
как завещал дедушка франт перед баном.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:32

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Это только так кажется. Глазом моргнуть не успеете.


ты напишешь мастер-класс. Как из инвесторов пойти в таксисты? :mrgreen:

Пока что разнорабочий в местном АТБ. Таксистом - нужен немецкий - работаю над этим.

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antey1969
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