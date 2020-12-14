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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 січ, 2023 14:18
Будет отрицательный рост.
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Bolt
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:29
Bolt написав:
Будет отрицательный рост.
Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.
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airmax78
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim