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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10624106251062610627
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:18

Будет отрицательный рост.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:29

  Bolt написав:Будет отрицательный рост.

Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.
airmax78
 
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