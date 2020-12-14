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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 січ, 2023 14:29
Bolt написав:
Будет отрицательный рост.
Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.
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airmax78
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:49
airmax78 написав: Bolt написав:
Будет отрицательный рост.
Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется
.
Вопрос в другом, с какой глубины падения начнется рост
. Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)
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reus
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:05
airmax78 написав:
Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.
мне бы вашу уверенность, после нового года исходя из данных карты дипСтейт (прогуглите, не хочу оставлять ссылку) у нас дела совсем не очень, я даже расстроился
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Феодал
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:25
Неочень- было в марте.
А сейчас очень даже - Очень
Я это понял, когда приспособились к блекаутам и бизнес работает без э.э.
Востаннє редагувалось beee
в Вів 17 січ, 2023 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:28
airmax78 написав: Bolt написав:
Будет отрицательный рост.
Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.
Рост обязательно будет.
Если взять историю цен с 2000года, то можно увидеть, что из 22лет, роста не было в сумме года 3-4, остальное все время он был. Около 85% времени!!!
Эйрмакс, записывайте это как один из пунктов доказательства того, что квитку надо покупать сейчас
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Damien
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:36
Damien написав:
Рост обязательно будет.
Если взять историю цен с 2000года, то можно увидеть, что из 22лет, роста не было в сумме года 3-4, остальное все время он был. Около 85% времени!!!
Эйрмакс, записывайте это как один из пунктов доказательства того, что квитку надо покупать сейчас
Макс сегодня же поднимет прайс.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:38
beee написав:
Неочень- было в марте.
А сейчас очень даже - Очень
Я это понял, когда приспособились к блекаутам и бизнес работает без э.э.
а как же война, мы уже победили? Или это на стоимость не влияет?
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Феодал
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