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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10625106261062710628>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:29

  Bolt написав:Будет отрицательный рост.

Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:49

  airmax78 написав:
  Bolt написав:Будет отрицательный рост.

Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.

Вопрос в другом, с какой глубины падения начнется рост. Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:05

  airmax78 написав:Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.

мне бы вашу уверенность, после нового года исходя из данных карты дипСтейт (прогуглите, не хочу оставлять ссылку) у нас дела совсем не очень, я даже расстроился
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Неочень- было в марте.
А сейчас очень даже - Очень

Я это понял, когда приспособились к блекаутам и бизнес работает без э.э.
Востаннє редагувалось beee в Вів 17 січ, 2023 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:28

  airmax78 написав:
  Bolt написав:Будет отрицательный рост.

Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.

Рост обязательно будет.
Если взять историю цен с 2000года, то можно увидеть, что из 22лет, роста не было в сумме года 3-4, остальное все время он был. Около 85% времени!!!
Эйрмакс, записывайте это как один из пунктов доказательства того, что квитку надо покупать сейчас
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Рост обязательно будет.
Если взять историю цен с 2000года, то можно увидеть, что из 22лет, роста не было в сумме года 3-4, остальное все время он был. Около 85% времени!!!
Эйрмакс, записывайте это как один из пунктов доказательства того, что квитку надо покупать сейчас


Макс сегодня же поднимет прайс.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:38

  beee написав:Неочень- было в марте.
А сейчас очень даже - Очень

Я это понял, когда приспособились к блекаутам и бизнес работает без э.э.

а как же война, мы уже победили? Или это на стоимость не влияет?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:
  beee написав:Неочень- было в марте.
А сейчас очень даже - Очень

Я это понял, когда приспособились к блекаутам и бизнес работает без э.э.

а как же война, мы уже победили? Или это на стоимость не влияет?
Как бы я не верил в ЗСУ и ненавидел педерацию, я понимаю, что победить 140 млн мордор невозможно.
Задача сводится к обороне границ. Вопрос только в том, где они будут.
Это сыграет злую шутку с внутренней миграцией.
Сейчас -30%. Вроде бы это и есть дно
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Сейчас -30%. Вроде бы это и есть дно
Дно це -70% (всі жінки і діти + частина чоловіків). До нього ще дуже далеко.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дюрі-бачі написав:
  beee написав:Сейчас -30%. Вроде бы это и есть дно
Дно це -70% (всі жінки і діти + частина чоловіків). До нього ще дуже далеко.

У кожного - своє дно)
Амінь
beee
 
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