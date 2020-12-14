RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10625106261062710628
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:54

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Bolt написав:Будет отрицательный рост.

Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется.

Вопрос в другом, с какой глубины падения начнется рост. Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)

Это уже более реальные цифры
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
барабашов
 
Повідомлень: 2918
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Это уже более реальные цифры
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?

Я даю прогноз цен в среднем. Т.е. что-то больше упадет, а что-то меньше. Это будет зависеть от многих факторов, которые на сегодня неизвестны. Это прогноз оптимистического сценария, если нарисуются черные лебеди, то все может быть еще печальнее.
reus
 
Повідомлень: 4061
З нами з: 21.03.12
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:19

  барабашов написав: Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)


в далеком 17 году в тетрисе продавали продавали за 2к метр
если от 7700 - 50% = 3850
т.е. профит 93% за 5 лет в баксах в стране где идей война
Олежан
 
Повідомлень: 883
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?

В Тетрисе жильцы скинулись и перед новым годом поставили генератор: на 1 лифт в каждой башне, насосы воды и отопления, МОПы, освещение паркинга+этажей (не квартир) и всякое такое.
Лучше чем без генератора.
Правда скинулись добровольно и участвовали только 1/3 квартир (которые и оплатили все расходы по генератору).
foxluck
 
Повідомлень: 463
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:57

  foxluck написав:
  барабашов написав:Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?

В Тетрисе жильцы скинулись и перед новым годом поставили генератор: на 1 лифт в каждой башне, насосы воды и отопления, МОПы, освещение паркинга+этажей (не квартир) и всякое такое.
Лучше чем без генератора.
Правда скинулись добровольно и участвовали только 1/3 квартир (которые и оплатили все расходы по генератору).

У нас вообще только 1/5 скинулась. Но идея изначально была обеспечить квартиры а не лифты с насосами (что странно, конечно, в 20+ этажном доме). Кстати, чтобы подключить генератор к лифтам и их не спалить там какое-то дополнительное оборудование необходимо (мы сейчас ищем).
airmax78
 
Повідомлень: 41703
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5130 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10625106261062710628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2343, 2344, 2345
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23449 15456755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 січ, 2023 15:15
Успіх
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4995770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5874)
17.01.2023 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.