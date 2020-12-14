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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:54
reus написав: airmax78 написав: Bolt написав:
Будет отрицательный рост.
Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется
.
Вопрос в другом, с какой глубины падения начнется рост
. Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)
Это уже более реальные цифры
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
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барабашов
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:05
барабашов написав:
Это уже более реальные цифры
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
Я даю прогноз цен в среднем. Т.е. что-то больше упадет, а что-то меньше. Это будет зависеть от многих факторов, которые на сегодня неизвестны. Это прогноз оптимистического сценария, если нарисуются черные лебеди, то все может быть еще печальнее.
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reus
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:19
барабашов написав:
Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)
в далеком 17 году в тетрисе продавали продавали за 2к метр
если от 7700 - 50% = 3850
т.е. профит 93% за 5 лет в баксах в стране где идей война
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:40
барабашов написав:
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
В Тетрисе жильцы скинулись и перед новым годом поставили генератор: на 1 лифт в каждой башне, насосы воды и отопления, МОПы, освещение паркинга+этажей (не квартир) и всякое такое.
Лучше чем без генератора.
Правда скинулись добровольно и участвовали только 1/3 квартир (которые и оплатили все расходы по генератору).
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:57
foxluck написав: барабашов написав:
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
В Тетрисе жильцы скинулись и перед новым годом поставили генератор: на 1 лифт в каждой башне, насосы воды и отопления, МОПы, освещение паркинга+этажей (не квартир) и всякое такое.
Лучше чем без генератора.
Правда скинулись добровольно и участвовали только 1/3 квартир (которые и оплатили все расходы по генератору).
У нас вообще только 1/5 скинулась. Но идея изначально была обеспечить квартиры а не лифты с насосами (что странно, конечно, в 20+ этажном доме). Кстати, чтобы подключить генератор к лифтам и их не спалить там какое-то дополнительное оборудование необходимо (мы сейчас ищем).
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airmax78
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