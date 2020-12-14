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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 січ, 2023 16:54
reus написав: airmax78 написав: Bolt написав:
Будет отрицательный рост.
Будет рост. Это очевидно. Вопрос только в том, когда он начнется
.
Вопрос в другом, с какой глубины падения начнется рост
. Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)
Это уже более реальные цифры
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
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барабашов
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:05
барабашов написав:
Это уже более реальные цифры
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
Я даю прогноз цен в среднем. Т.е. что-то больше упадет, а что-то меньше. Это будет зависеть от многих факторов, которые на сегодня неизвестны. Это прогноз оптимистического сценария, если нарисуются черные лебеди, то все может быть еще печальнее.
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reus
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:19
барабашов написав:
Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)
в далеком 17 году в тетрисе продавали продавали за 2к метр
если от 7700 - 50% = 3850
т.е. профит 93% за 5 лет в баксах в стране где идей война
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:40
барабашов написав:
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
В Тетрисе жильцы скинулись и перед новым годом поставили генератор: на 1 лифт в каждой башне, насосы воды и отопления, МОПы, освещение паркинга+этажей (не квартир) и всякое такое.
Лучше чем без генератора.
Правда скинулись добровольно и участвовали только 1/3 квартир (которые и оплатили все расходы по генератору).
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foxluck
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Додано: Вів 17 січ, 2023 17:57
foxluck написав: барабашов написав:
Та квартира в Тетрисе, что мне приводили как аргумент мои Днепровские рыты, по 7700 за метр с ремонт как у Бии/Эйра упадёт только вдвое или до цены Тетриса в 19м + ремонт?
В Тетрисе жильцы скинулись и перед новым годом поставили генератор: на 1 лифт в каждой башне, насосы воды и отопления, МОПы, освещение паркинга+этажей (не квартир) и всякое такое.
Лучше чем без генератора.
Правда скинулись добровольно и участвовали только 1/3 квартир (которые и оплатили все расходы по генератору).
У нас вообще только 1/5 скинулась. Но идея изначально была обеспечить квартиры а не лифты с насосами (что странно, конечно, в 20+ этажном доме). Кстати, чтобы подключить генератор к лифтам и их не спалить там какое-то дополнительное оборудование необходимо (мы сейчас ищем).
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airmax78
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:03
airmax78 написав:
Кстати, чтобы подключить генератор к лифтам и их не спалить там какое-то дополнительное оборудование необходимо (мы сейчас ищем).
вы только об этом узнали?
цена и доступность вас не порадует
более того вас ждет ищет много открытий на этом пути)
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Прохожий
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:26
Прохожий написав: airmax78 написав:
Кстати, чтобы подключить генератор к лифтам и их не спалить там какое-то дополнительное оборудование необходимо (мы сейчас ищем).
вы только об этом узнали?
цена и доступность вас не порадует
более того вас ждет ищет много открытий на этом пути)
Нам сначала сказали что лифты вообще нельзя подключать. Потом сказали что можно, но необходимо доп оборудование чтобы все нах не сгорело. Рассчитываем на контору, которая обслуживает и продает эти генераторы и лифтовиков из Коне. Дорогу осилит идущий.
PS Пока нам дают время на эксперименты - не отключают электричество в доме. Но, как я понимаю, лучше готовиться к худшему.
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airmax78
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:48
Bolt написав:Будет отрицательный рост.
Я думал есть прогноз поточнее. А это я и сам знаю.
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Ромасик
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_Klim
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