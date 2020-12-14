Додано: Вів 17 січ, 2023 22:34

Олежан написав: барабашов написав: Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с) Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)



в далеком 17 году в тетрисе продавали продавали за 2к метр

если от 7700 - 50% = 3850

т.е. профит 93% за 5 лет в баксах в стране где идей война в далеком 17 году в тетрисе продавали продавали за 2к метресли от 7700 - 50% = 3850т.е. профит 93% за 5 лет в баксах в стране где идей война

Лис Удачи говорил что вторая башня тогда до карантина 2700-2900 за метр где то шлаПлюс ремонт свежий, который реально 1куе метр легко стоить может - и те же 3800 за метр получаем без профита продавца с ремонтом, что в U.S. Rjkz только в башнях Трампа видеть мог.А местные копейчуги с ролексами и на RRoverah хотят по цене ремонта вообще из-за одной ракеты в неделю по площади 500кв.км. Дисбаланс спроса и предложения однако.В ЦП продаётся сейчас хоть что то или нет? Я не за хотелки, а за реальные сделки говорю.