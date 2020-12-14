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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10626106271062810629
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:24

  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:34

  reus написав:
  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.

Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
Питання лише в часі.
Знижка 25% - ні про що.
На часі вже -50%.
Frant
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  #<1 ... 10626106271062810629
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