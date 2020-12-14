|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 січ, 2023 14:12
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 14:24
Олежан написав:
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4062
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 січ, 2023 14:34
reus написав: Олежан написав:
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
Питання лише в часі.
Знижка 25% - ні про що.
На часі вже -50%.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23152
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 2449 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23453
|15461637
|
Сер 18 січ, 2023 14:25
Frant
|
|1117
|4995867
|
|
|3
|5152
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|