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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10626106271062810629
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:24

  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:34

  reus написав:
  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.

Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
Питання лише в часі.
Знижка 25% - ні про що.
На часі вже -50%.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:26

  Frant написав:Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.

То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  Frant написав:Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.

То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"
И это прекрасно... Значит рынок потеряет огромное количество покупателей. Если все по уму делать, то даже подтвердить официальные доходы в 100К задача со звёздочкой. При 300К-500К и связи блатные не помогут.

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:09

НАБУ расследует растрату Максимом Микитасем 400 млн. грн, выделенных государством на строительство трёх военных складов
https://delo.ua/ru/realty/nabu-rassledu ... ov-399354/

Стосовно колишнього нардепа Максима Микитася НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт

Він намагався надати хабар сумою у €22 мільйони меру Дніпра Борису Філатову.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:22

  Setsib написав:
Damien написав:
  Frant написав:Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.

То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"
И это прекрасно... Значит рынок потеряет огромное количество покупателей. Если все по уму делать, то даже подтвердить официальные доходы в 100К задача со звёздочкой. При 300К-500К и связи блатные не помогут.

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk

На сегодня нет никаких проблем подтвердить легальные доходы. Открываешь ФОП, лимит 7 818 900 грн. 2% от дохода налоги. Плюс, можно на члена семьи оформить. Так, что проблем нет, были бы деньги и смысл.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:25

  Damien написав:
  Frant написав:Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.

То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"

Бачу дуже поверхневе розуміння ситуації. Хлопці, зрозумійте, що для Європи київські ціни - ні про що. Кількість покупців, коли запрацює іпотека (а вона запрацює рано чи пізно, тому що Україна це Європа), не зменшиться в 10-15 разів, а збільшиться в 10-15 разів. Смішно казати що будуть проблеми із тим щоб показати походження нещасних 200-300-500К дол. США. Не кажучи вже про суми до 200куо.
airmax78
 
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