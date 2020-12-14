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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 січ, 2023 14:12
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
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Олежан
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Додано: Сер 18 січ, 2023 14:24
Олежан написав:
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
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reus
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Додано: Сер 18 січ, 2023 14:34
reus написав: Олежан написав:
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
Питання лише в часі.
Знижка 25% - ні про що.
На часі вже -50%.
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Frant
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:26
Frant написав:
Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.
То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"
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Damien
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1
Додано: Сер 18 січ, 2023 16:00
Damien написав: Frant написав:
Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.
То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"
И это прекрасно... Значит рынок потеряет огромное количество покупателей. Если все по уму делать, то даже подтвердить официальные доходы в 100К задача со звёздочкой. При 300К-500К и связи блатные не помогут.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
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Setsib
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:09
Стосовно колишнього нардепа Максима Микитася НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт
Він намагався надати хабар сумою у €22 мільйони меру Дніпра Борису Філатову.
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vitaliian
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:22
Setsib написав: Damien написав: Frant написав:
Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.
То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"
И это прекрасно... Значит рынок потеряет огромное количество покупателей. Если все по уму делать, то даже подтвердить официальные доходы в 100К задача со звёздочкой. При 300К-500К и связи блатные не помогут.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
На сегодня нет никаких проблем подтвердить легальные доходы. Открываешь ФОП, лимит 7 818 900 грн. 2% от дохода налоги. Плюс, можно на члена семьи оформить. Так, что проблем нет, были бы деньги и смысл.
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reus
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:25
Damien написав: Frant написав:
Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.
То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"
Бачу дуже поверхневе розуміння ситуації. Хлопці, зрозумійте, що для Європи київські ціни - ні про що. Кількість покупців, коли запрацює іпотека (а вона запрацює рано чи пізно, тому що Україна це Європа), не зменшиться в 10-15 разів, а збільшиться в 10-15 разів. Смішно казати що будуть проблеми із тим щоб показати походження нещасних 200-300-500К дол. США. Не кажучи вже про суми до 200куо.
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airmax78
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:40
airmax78 написав:
Кількість покупців, коли запрацює іпотека (а вона запрацює рано чи пізно, тому що Україна це Європа), не зменшиться в 10-15 разів, а збільшиться в 10-15 разів.
Головне, щоб Ви самі в це вірили. На сьогодні, головний чинник, який впливає на ціни і на рішення щось придбати, це безпека! Якщо Україну приймуть у НАТО, а така вірогідність, на мій погляд доволі висока, то тоді да, ми побачимо зростання цін. Але поки, що вниз.
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reus
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:50
Frant написав: reus написав: Олежан написав:
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
Питання лише в часі.
Знижка 25% - ні про що.
На часі вже -50%.
Коли фк став преміальним?
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Ромасик
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