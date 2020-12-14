Додано: Сер 18 січ, 2023 15:26

Frant написав: Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.

. Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.

То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 разаЕще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"