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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10627106281062910630
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Алчность разливается по крови, словно яд.

Ярмарка меркантильности в самом разгаре я смотрю.

В 10-15 раз прямо упадёт? Ахах
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:10

  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Это за 55метров или больше?
Ремонт бомж стайл или нормальный, опять же как в журналах, пусть и дерьмо по эргономике и долговечности?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 18 січ, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.

В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:18

  reus написав:На сегодня нет никаких проблем подтвердить легальные доходы. Открываешь ФОП, лимит 7 818 900 грн. 2% от дохода налоги. Плюс, можно на члена семьи оформить. Так, что проблем нет, были бы деньги и смысл.


вариант "одолжил. Вот даже расписка есть" подходит ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса.

Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.
П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы.
slonomag
 
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