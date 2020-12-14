Алчность разливается по крови, словно яд.
Ярмарка меркантильности в самом разгаре я смотрю.
В 10-15 раз прямо упадёт? Ахах
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Алчность разливается по крови, словно яд.
Ярмарка меркантильности в самом разгаре я смотрю.
В 10-15 раз прямо упадёт? Ахах
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:10
Это за 55метров или больше?
Ремонт бомж стайл или нормальный, опять же как в журналах, пусть и дерьмо по эргономике и долговечности?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 18 січ, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:18
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.
П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы.
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