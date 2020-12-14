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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10627106281062910630
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Алчность разливается по крови, словно яд.

Ярмарка меркантильности в самом разгаре я смотрю.

В 10-15 раз прямо упадёт? Ахах
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:10

  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Это за 55метров или больше?
Ремонт бомж стайл или нормальный, опять же как в журналах, пусть и дерьмо по эргономике и долговечности?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 18 січ, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.

В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:18

  reus написав:На сегодня нет никаких проблем подтвердить легальные доходы. Открываешь ФОП, лимит 7 818 900 грн. 2% от дохода налоги. Плюс, можно на члена семьи оформить. Так, что проблем нет, были бы деньги и смысл.


вариант "одолжил. Вот даже расписка есть" подходит ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса.

Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.
П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:10

  beee написав:Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.

В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців

Новобудів не буде, тому що вони не потрібні. Житла в Києві дофігіща набудували. На всі смаки.
І під Києвом єпенятників - повно.

Внутрішні переселенці бідні,як церковні миші. Навіть не сподівайся!

Рили вже не безробітні, фактично. Краще готуйся до праці таксистом чи касиром в Hofer чи АТБ.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:35

Боже, дай їм розуму!!!

Макс - ціну на свою квітку не хоче знижувати, а тут - ціну оренди не хочуть знизити...
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хлопаки, вашу... дивізію!
ВІЙНА!!! Чули, ні???
Ракети вже не падають/не долітають до великих міст???!

Одумайтесь!!!
Ставте адекватні ціни при такій ситуації, яка ще НЕ скоро завершиться!!!
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:25

  baraka написав:
  reus написав:На сегодня нет никаких проблем подтвердить легальные доходы. Открываешь ФОП, лимит 7 818 900 грн. 2% от дохода налоги. Плюс, можно на члена семьи оформить. Так, что проблем нет, были бы деньги и смысл.


вариант "одолжил. Вот даже расписка есть" подходит ?

Да, подходит. Главное, чтобы у кредитора были легальные деньги, а то к нему могут быть вопросы. Но в течение 3-х лет вы должны вернуть долг, иначе вам эти деньги посчитают как доход с соответствующим начислением налогов.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Damien написав:
  Frant написав:Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально.
.

То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза
Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"

Бачу дуже поверхневе розуміння ситуації. Хлопці, зрозумійте, що для Європи київські ціни - ні про що. Кількість покупців, коли запрацює іпотека (а вона запрацює рано чи пізно, тому що Україна це Європа), не зменшиться в 10-15 разів, а збільшиться в 10-15 разів. Смішно казати що будуть проблеми із тим щоб показати походження нещасних 200-300-500К дол. США. Не кажучи вже про суми до 200куо.
Если сделать покупку-продажу только через банковскую систему (с внесением и снятием денежных средств). Гарантирую разрыв шаблона у людей, которые до этого не сталкивались с европейскими дочками банков в Украине. У них процедуру налажены и принцип только один, а докажи, что ты не верблюд.

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