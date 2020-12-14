Алчность разливается по крови, словно яд.
Ярмарка меркантильности в самом разгаре я смотрю.
В 10-15 раз прямо упадёт? Ахах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 січ, 2023 16:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Алчность разливается по крови, словно яд.
Ярмарка меркантильности в самом разгаре я смотрю.
В 10-15 раз прямо упадёт? Ахах
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:10
Это за 55метров или больше?
Ремонт бомж стайл или нормальный, опять же как в журналах, пусть и дерьмо по эргономике и долговечности?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 18 січ, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:18
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.
П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы.
Додано: Сер 18 січ, 2023 18:10
Новобудів не буде, тому що вони не потрібні. Житла в Києві дофігіща набудували. На всі смаки.
І під Києвом єпенятників - повно.
Внутрішні переселенці бідні,як церковні миші. Навіть не сподівайся!
Рили вже не безробітні, фактично. Краще готуйся до праці таксистом чи касиром в Hofer чи АТБ.
Додано: Сер 18 січ, 2023 18:35
Боже, дай їм розуму!!!
Макс - ціну на свою квітку не хоче знижувати, а тут - ціну оренди не хочуть знизити...
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Хлопаки, вашу... дивізію!
ВІЙНА!!! Чули, ні???
Ракети вже не падають/не долітають до великих міст???!
Одумайтесь!!!
Ставте адекватні ціни при такій ситуації, яка ще НЕ скоро завершиться!!!
Додано: Сер 18 січ, 2023 19:25
Да, подходит. Главное, чтобы у кредитора были легальные деньги, а то к нему могут быть вопросы. Но в течение 3-х лет вы должны вернуть долг, иначе вам эти деньги посчитают как доход с соответствующим начислением налогов.
Додано: Сер 18 січ, 2023 19:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если сделать покупку-продажу только через банковскую систему (с внесением и снятием денежных средств). Гарантирую разрыв шаблона у людей, которые до этого не сталкивались с европейскими дочками банков в Украине. У них процедуру налажены и принцип только один, а докажи, что ты не верблюд.
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