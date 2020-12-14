Додано: Сер 18 січ, 2023 23:48

slonomag написав: beee написав: Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса.

Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.

П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы. Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы.

В Харькове осталось тысяч триста реальноВ Запоре Вашем наверно больше, думаю половина даже не выехалаКому теперь на моменте что Белгород и Воронеж НЕ НАШИ вообще надо что то в Харькове не по бросовой цене покупать(Влад что то про дисконт 80% летом писал)? А жить люди где то должны, у меня знакомые харьковчане в Мюнхене до сих пор в 60+ лет в спортзале там живут, в Кропивницкий или Ужгород перебираться не хотят, а что не пенсам и с детьми семьям делать, к Флаю в подвал в аренду лезть или снимать где то в нормальном месте и нормальное жильё, которое сейчас постепенно становится дефицитным?