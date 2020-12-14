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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 січ, 2023 19:53
reus написав: baraka написав: reus написав:
На сегодня нет никаких проблем подтвердить легальные доходы. Открываешь ФОП, лимит 7 818 900 грн. 2% от дохода налоги. Плюс, можно на члена семьи оформить. Так, что проблем нет, были бы деньги и смысл.
вариант "одолжил. Вот даже расписка есть" подходит ?
Да, подходит. Главное, чтобы у кредитора были легальные деньги, а то к нему могут быть вопросы. Но в течение 3-х лет вы должны вернуть долг, иначе вам эти деньги посчитают как доход с соответствующим начислением налогов.
спасибо.
расписку о возвращении (даже если завтыкал 3 года) можно и задним числом сделать.
думаю, что можно даже к нотариусу сходить ради такого дела.
а чтобы обе стороны были спокойны - оформить одинаковые договора в обе стороны (правда, желательно сделать это у разных нотариусов)
карта "покуйпайте сейчас, иначе потом нельзя будет купить наличнкой" у рылов опять не сыграла
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baraka
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:12
beee написав:
Правильно. м2 новых не будет.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Новобудів нових не буде, тому що масово вони не потрібні.
Внутрішні переселенці бідні як церковні миші. Навіть не сподівайся!
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Frant
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:16
Только у меня в ЖК переселенцы открыли клинику, собачью парикмахерскую и две кофейни. Продуктовый магаз, мясную лавку, винный магаз.
Неплохие такие мыши
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beee
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Додано: Сер 18 січ, 2023 23:48
slonomag написав: beee написав:
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса.
Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.
П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы.
В Харькове осталось тысяч триста реально
В Запоре Вашем наверно больше, думаю половина даже не выехала
Кому теперь на моменте что Белгород и Воронеж НЕ НАШИ вообще надо что то в Харькове не по бросовой цене покупать(Влад что то про дисконт 80% летом писал)? А жить люди где то должны, у меня знакомые харьковчане в Мюнхене до сих пор в 60+ лет в спортзале там живут, в Кропивницкий или Ужгород перебираться не хотят, а что не пенсам и с детьми семьям делать, к Флаю в подвал в аренду лезть или снимать где то в нормальном месте и нормальное жильё, которое сейчас постепенно становится дефицитным?
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барабашов
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_Klim
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