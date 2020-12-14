Додано: Чет 19 січ, 2023 00:13

Frant написав: reus написав: Setsib написав: Если сделать покупку-продажу только через банковскую систему (с внесением и снятием денежных средств). Если сделать покупку-продажу только через банковскую систему (с внесением и снятием денежных средств).

Тогда продажи вторички будут под большим вопросом. Правда на сегодня есть ушлые риелторы, которые могут организовать формально проводку через банк со снятием наличных до 100 к. грн. в день, но реальный расчет наличной валютой. Но все равно это оч. усложняет, особенно, если суммы большие. Тогда продажи вторички будут под большим вопросом. Правда на сегодня есть ушлые риелторы, которые могут организовать формально проводку через банк со снятием наличных до 100 к. грн. в день, но реальный расчет наличной валютой. Но все равно это оч. усложняет, особенно, если суммы большие.

Ці питання вирішуються при наявності:

1) покупців

2) грошей

Зараз на ринку немає ні першого, ні другого. Ці питання вирішуються при наявності:1) покупців2) грошейЗараз на ринку немає ні першого, ні другого.

Сейчас у нас на Победе можно будет понаблюдать жесточайший эксперимент с выдачей денег нуждающимся в жилье и эти покупатели не будут переезжать даже на Сокол на километр дальше от реки(хотя кто как, кто семью потерял - тому наверное похер)До этого за метр панельки, типа как взорвали швайне в субботу, того же почти 50ти летнего возраста, просили 1куе почти с хорошим ремонтом и 700+ в задроченном состоянии, новострой Дайтона рядом с местом взрыва вообще по 1800 пхали, а ЖК Салют и Континент и по 2куе(но с ремонтом). В 2007м году меньший взрыв с уничтожением дома привел к тому, что расселив два подъезда за счёт города/днепрогаза, за полгода цены вздули в полтора раза - минимум с 1куе до 1.5-1.6куе за метр без ремонта на массивах. Тогда 72 квартиры демонтировали. На 6 массивов с десятками тысяч квартир. Сейчас 95 квартир уничтожено, а по поводу +-250ти комиссия будет принимать решение что с ними делать. А делать их смогут только подьездами, потому что это панель образца конца 60х и запчастей на неё лет 30 заводы ЖБИ не делают, и либо там замажут/поштукатурят, либо разбор подьезда в ноль и выплата денег жильцам. И все они почти захотят приобрести бетон и скорее всего с ремонтом в этом же месте. Можно будет отследить динамику цен теперь с такими вводными. Если упадут и не на 5% - Франт прав в перспективе во всём, а если начнётся рост - тогда прав Биии, и никаких -30-50-70% нам даже с открытием границ М1860 не угрожает, при любом вменяемой курсе, и квартир по десятке даже в нашей провинции не будет(квартир, а не склепопогребов под снос или крысоферму)Мониторить цены могу сам, а могу и дать просто вводные для поиска на РИА и ОЛХ.