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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10629106301063110632>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:53

  reus написав:
  baraka написав:
  reus написав:На сегодня нет никаких проблем подтвердить легальные доходы. Открываешь ФОП, лимит 7 818 900 грн. 2% от дохода налоги. Плюс, можно на члена семьи оформить. Так, что проблем нет, были бы деньги и смысл.


вариант "одолжил. Вот даже расписка есть" подходит ?

Да, подходит. Главное, чтобы у кредитора были легальные деньги, а то к нему могут быть вопросы. Но в течение 3-х лет вы должны вернуть долг, иначе вам эти деньги посчитают как доход с соответствующим начислением налогов.


спасибо.

расписку о возвращении (даже если завтыкал 3 года) можно и задним числом сделать.

думаю, что можно даже к нотариусу сходить ради такого дела.
а чтобы обе стороны были спокойны - оформить одинаковые договора в обе стороны (правда, желательно сделать это у разных нотариусов)

карта "покуйпайте сейчас, иначе потом нельзя будет купить наличнкой" у рылов опять не сыграла :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:12

  beee написав:Правильно. м2 новых не будет.

В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців

Новобудів нових не буде, тому що масово вони не потрібні.
Внутрішні переселенці бідні як церковні миші. Навіть не сподівайся!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Только у меня в ЖК переселенцы открыли клинику, собачью парикмахерскую и две кофейни. Продуктовый магаз, мясную лавку, винный магаз.
Неплохие такие мыши
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:48

  slonomag написав:
  beee написав:Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса.

Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.
П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы.

В Харькове осталось тысяч триста реально
В Запоре Вашем наверно больше, думаю половина даже не выехала
Кому теперь на моменте что Белгород и Воронеж НЕ НАШИ вообще надо что то в Харькове не по бросовой цене покупать(Влад что то про дисконт 80% летом писал)? А жить люди где то должны, у меня знакомые харьковчане в Мюнхене до сих пор в 60+ лет в спортзале там живут, в Кропивницкий или Ужгород перебираться не хотят, а что не пенсам и с детьми семьям делать, к Флаю в подвал в аренду лезть или снимать где то в нормальном месте и нормальное жильё, которое сейчас постепенно становится дефицитным?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:12

  барабашов написав:
  slonomag написав:
  beee написав:Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса.

Ну не пол страны, может 20% от января 2022, и то врядли. Даже тот же Харьков, который год долбят, врядли больше чем на 20% разрушен, а куча городов практически невредимые не считая пары прилетов за год войны. Так и выехало 7кк что примерно те же 20%. Так что баланс население/жилье +/- на том же уровне что и был.
П.С. В дешевей в разы не верю, но и говорить что в стране есть нехватка жилья тоже не стал бы.

В Харькове осталось тысяч триста реально
В Запоре Вашем наверно больше, думаю половина даже не выехала
Кому теперь на моменте что Белгород и Воронеж НЕ НАШИ вообще надо что то в Харькове не по бросовой цене покупать(Влад что то про дисконт 80% летом писал)? А жить люди где то должны, у меня знакомые харьковчане в Мюнхене до сих пор в 60+ лет в спортзале там живут, в Кропивницкий или Ужгород перебираться не хотят, а что не пенсам и с детьми семьям делать, к Флаю в подвал в аренду лезть или снимать где то в нормальном месте и нормальное жильё, которое сейчас постепенно становится дефицитным?

Ну так правильно, в Запорожье было 600к население, осталось 300к. А разрушено на данный момент пара подъездов и несколько десятков частных домов. Тоесть недвиги стало на 0.1% меньше, а населения в 2 раза меньше. В Херсоне, Одессе, Николаеве, Днепре наверное аналогично. Ну может в Херсоне чуток больше разрушено, но и уехало больше народу. Поэтому не вижу откуда может взяться недостаток недвиги в ближайшем будущем. Разве что на западной где сейчас сидит половина внутренних переселенцев, но я думаю те или в Европу все-таки сбегут, или вернутся по домам в свои города когда деньги на аренду окончательно кончатся.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:13

  Frant написав:
  reus написав:
  Setsib написав:Если сделать покупку-продажу только через банковскую систему (с внесением и снятием денежных средств).

Тогда продажи вторички будут под большим вопросом. Правда на сегодня есть ушлые риелторы, которые могут организовать формально проводку через банк со снятием наличных до 100 к. грн. в день, но реальный расчет наличной валютой. Но все равно это оч. усложняет, особенно, если суммы большие.

Ці питання вирішуються при наявності:
1) покупців
2) грошей
Зараз на ринку немає ні першого, ні другого.

Сейчас у нас на Победе можно будет понаблюдать жесточайший эксперимент с выдачей денег нуждающимся в жилье и эти покупатели не будут переезжать даже на Сокол на километр дальше от реки(хотя кто как, кто семью потерял - тому наверное похер)
До этого за метр панельки, типа как взорвали швайне в субботу, того же почти 50ти летнего возраста, просили 1куе почти с хорошим ремонтом и 700+ в задроченном состоянии, новострой Дайтона рядом с местом взрыва вообще по 1800 пхали, а ЖК Салют и Континент и по 2куе(но с ремонтом). В 2007м году меньший взрыв с уничтожением дома привел к тому, что расселив два подъезда за счёт города/днепрогаза, за полгода цены вздули в полтора раза - минимум с 1куе до 1.5-1.6куе за метр без ремонта на массивах. Тогда 72 квартиры демонтировали. На 6 массивов с десятками тысяч квартир. Сейчас 95 квартир уничтожено, а по поводу +-250ти комиссия будет принимать решение что с ними делать. А делать их смогут только подьездами, потому что это панель образца конца 60х и запчастей на неё лет 30 заводы ЖБИ не делают, и либо там замажут/поштукатурят, либо разбор подьезда в ноль и выплата денег жильцам. И все они почти захотят приобрести бетон и скорее всего с ремонтом в этом же месте. Можно будет отследить динамику цен теперь с такими вводными. Если упадут и не на 5% - Франт прав в перспективе во всём, а если начнётся рост - тогда прав Биии, и никаких -30-50-70% нам даже с открытием границ М1860 не угрожает, при любом вменяемой курсе, и квартир по десятке даже в нашей провинции не будет(квартир, а не склепопогребов под снос или крысоферму)
Мониторить цены могу сам, а могу и дать просто вводные для поиска на РИА и ОЛХ.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 19 січ, 2023 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:19

  beee написав:Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.

В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців

Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость.
Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.

Компенсация за разрушенную квартиру: никаких денег, только сертификат
https://minfin.com.ua/realty/articles/pomogut-no-ne-dengami-kak-vlast-budet-kompensirovat-za-povrezhdennoe-ili-razrushennoe-zhile/
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:26

maza5
Люди будут жить в шелтерах с отоплением от "козлов" и общими кухней и душевой на 50 человек до конца третьего срока БоНеВтика? Не смешите. Сертификаты тоже как то будут участвовать в приобретении нового жилья.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:29

  барабашов написав:maza5
Люди будут жить в шелтерах с отоплением от "козлов" и общими кухней и душевой на 50 человек до конца третьего срока БоНеВтика? Не смешите. Сертификаты тоже как то будут участвовать в приобретении нового жилья.

А Клаус Шваб что предлагает? Вы прочитали хоть одну его книгу?.
Человечеству предстоит жить совсем в другой модели, не будет того что раньше..
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maza5 написав:
  beee написав:Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.

В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців

Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость.
Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.

Компенсация за разрушенную квартиру: никаких денег, только сертификат
https://minfin.com.ua/realty/articles/pomogut-no-ne-dengami-kak-vlast-budet-kompensirovat-za-povrezhdennoe-ili-razrushennoe-zhile/
Да сравнил.
Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500.
Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано.
Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.

У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
beee
 
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