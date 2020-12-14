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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10629106301063110632
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:41

  beee написав:
maza5 написав:
  beee написав:Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.

В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців

Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость.
Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.

Компенсация за разрушенную квартиру: никаких денег, только сертификат
https://minfin.com.ua/realty/articles/pomogut-no-ne-dengami-kak-vlast-budet-kompensirovat-za-povrezhdennoe-ili-razrushennoe-zhile/
Да сравнил.
Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500.
Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано.
Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.

У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные

Сытый голодного никогда не поймет.
в моем селе генератор наверное у каждого 20-го. Инвертор тоже роскошь.
Но когда ты без света по 10 часов, и ты работаешь удаленно, то ты вынужден покупать в три дорога..другого выхода для выживания у тебя просто нет. Сколько хватит жира у людей хз. Зря вы так смеетесь, тут плакать хочется от происходящего.

Уровень безработицы в Украине составляет около 30% – Минэкономики
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/01/17/696057/
maza5
 
Повідомлень: 285
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:47

  maza5 написав:
  beee написав:
maza5 написав:Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость.
Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.

Компенсация за разрушенную квартиру: никаких денег, только сертификат
https://minfin.com.ua/realty/articles/pomogut-no-ne-dengami-kak-vlast-budet-kompensirovat-za-povrezhdennoe-ili-razrushennoe-zhile/
Да сравнил.
Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500.
Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано.
Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.

У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные

Сытый голодного никогда не поймет.
в моем селе генератор наверное у каждого 20-го. Инвертор тоже роскошь.
Но когда ты без света по 10 часов, и ты работаешь удаленно, то ты вынужден покупать в три дорога..другого выхода для выживания у тебя просто нет. Сколько хватит жира у людей хз. Зря вы так смеетесь, тут плакать хочется от происходящего.

Уровень безработицы в Украине составляет около 30% – Минэкономики
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/01/17/696057/

Київські рили новобудівці щиро вірять в свої заклинання.
Що робиться в Україні - вони не мають жодного уявлення
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 00:49

  beee написав:
maza5 написав:
  beee написав:Правильно. м2 новых не будет.
По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$.
Генераторы - аналогично.
Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.

В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців

Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость.
Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.

Компенсация за разрушенную квартиру: никаких денег, только сертификат
https://minfin.com.ua/realty/articles/pomogut-no-ne-dengami-kak-vlast-budet-kompensirovat-za-povrezhdennoe-ili-razrushennoe-zhile/
Да сравнил.
Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500.
Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано.
Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.

У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные

Балабол, подивись, яка середня ЗП по державі.
Про тіньову економіку забудь, вона теж не працює без електроенергії.
Frant
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Повідомлень: 23157
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 2451 раз.
 
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  #<1 ... 10629106301063110632
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