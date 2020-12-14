Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Правильно. м2 новых не будет. По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$. Генераторы - аналогично. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Сытый голодного никогда не поймет. в моем селе генератор наверное у каждого 20-го. Инвертор тоже роскошь. Но когда ты без света по 10 часов, и ты работаешь удаленно, то ты вынужден покупать в три дорога..другого выхода для выживания у тебя просто нет. Сколько хватит жира у людей хз. Зря вы так смеетесь, тут плакать хочется от происходящего.
maza5 написав:Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Сытый голодного никогда не поймет. в моем селе генератор наверное у каждого 20-го. Инвертор тоже роскошь. Но когда ты без света по 10 часов, и ты работаешь удаленно, то ты вынужден покупать в три дорога..другого выхода для выживания у тебя просто нет. Сколько хватит жира у людей хз. Зря вы так смеетесь, тут плакать хочется от происходящего.
beee написав:Правильно. м2 новых не будет. По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$. Генераторы - аналогично. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Балабол, подивись, яка середня ЗП по державі. Про тіньову економіку забудь, вона теж не працює без електроенергії.