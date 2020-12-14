Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Правильно. м2 новых не будет. По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$. Генераторы - аналогично. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Сытый голодного никогда не поймет. в моем селе генератор наверное у каждого 20-го. Инвертор тоже роскошь. Но когда ты без света по 10 часов, и ты работаешь удаленно, то ты вынужден покупать в три дорога..другого выхода для выживания у тебя просто нет. Сколько хватит жира у людей хз. Зря вы так смеетесь, тут плакать хочется от происходящего.
maza5 написав:Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Сытый голодного никогда не поймет. в моем селе генератор наверное у каждого 20-го. Инвертор тоже роскошь. Но когда ты без света по 10 часов, и ты работаешь удаленно, то ты вынужден покупать в три дорога..другого выхода для выживания у тебя просто нет. Сколько хватит жира у людей хз. Зря вы так смеетесь, тут плакать хочется от происходящего.
beee написав:Правильно. м2 новых не будет. По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$. Генераторы - аналогично. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Балабол, подивись, яка середня ЗП по державі. Про тіньову економіку забудь, вона теж не працює без електроенергії.
Frant Вроде потребителей по 9грн Ахметовской ЭЭ с угля с его же шахт не сильно и отключают(слышал предоплату за январь и 12 выставляли) Это нарИд что по 1,68 платит не жалко По 9-10-... грн/кВтЧ и польским углём наверно выгодно кочегарить, абы Х-ксы не долбали трансформаторы Вспомните также разницу на Гкал или оплату за метр по теплу в коммерции и в жилом фонде. Арабы у нас шаурму от бензогенератора вообще крутят, а турки от дизельного своего(большого, киловатт наверно на 100, он и на ТЦ на холодильники и свет ещё пашет). Там электрическая жаровня киловатт на пять стоит вертикальная. Это всё с надо знать о реально теневой экономике. Но станки с ЧПУ конечно так не получится запитать.
барабашов написав:maza5 Люди будут жить в шелтерах с отоплением от "козлов" и общими кухней и душевой на 50 человек до конца третьего срока БоНеВтика? Не смешите. Сертификаты тоже как то будут участвовать в приобретении нового жилья.
А Клаус Шваб что предлагает? Вы прочитали хоть одну его книгу?. Человечеству предстоит жить совсем в другой модели, не будет того что раньше..
Книгу не читал Можете выдержки важные оттуда здесь сформулировать Хуже Бразилии и Колумбии с Мексикой жить не будем, там хоть в фанерных фавелах алконаркопролетариат из-за климата может существовать, а у нас зима не позволит, значит стены должны быть у каждого. А модель Мао и Папы/Деда Кима не имеет никакого будущего в плане развития общества, впрочем как и развитой социализм с человеческим жополицом.
барабашов написав: Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)
в далеком 17 году в тетрисе продавали продавали за 2к метр если от 7700 - 50% = 3850 т.е. профит 93% за 5 лет в баксах в стране где идей война
Лис Удачи говорил что вторая башня тогда до карантина 2700-2900 за метр где то шла Плюс ремонт свежий, который реально 1куе метр легко стоить может - и те же 3800 за метр получаем без профита продавца с ремонтом, что в U.S. Rjkz только в башнях Трампа видеть мог. А местные копейчуги с ролексами и на RRoverah хотят по цене ремонта вообще из-за одной ракеты в неделю по площади 500кв.км. Дисбаланс спроса и предложения однако. В ЦП продаётся сейчас хоть что то или нет? Я не за хотелки, а за реальные сделки говорю.
Американцы не др0чат ни на ремонт ни на его качество. Локейшн, локейшн и опять локейшн. В начале 00-х, на примерно 70м2, rjkz сам прорабствовал, сам многое делал. Сам закупал материалы через свои каналы. Материалы и качество выполнения работ были бескомпромиссные. Но ремонт простой, без проекта. Без дизайнерских выгребонов. Без извращений с потолками. Много натуральных качественных материалов, преимущественно немецкая профессиональная химия. Каждый вид работ выполнялся действительно узкоспециализированными профессионалами. Так вот этот самый ремонт, если-бы пересичный платил за материалы не мои цены, а просто оптовые (епа тогда не было), и выщел-бы на штуцер на метре. Без мебели без техники и без ШТОР. И это штуцер баксов начала 00-х, не нынешние похудевщие. Поэтому, когда закатывают глаза на штуку на метре и при этом пальцы веером, что хай-энд техника, я понимаю, что это все скоро вполне может "пожелтеть и отвалиться". Я видел, например картину, когда только-только завершенный ремонт в середине 00-х, а обои по 29 евро за метр вместе со штукатуркой маячной над дверным проемом (двери только не поставили) обвалились на шведский Черс по 90+ евро за метр только паркета. И это говорит о том, что прораб "срезал углы" во-первых, а вторых, как я узнал, он применил химию не ту, которую надо было КУПИТЬ, а ту, которую надо было спихнуть, которую он тиснул на предыдущих объектах. И этот ремонт тоже стоил хорошо так за штуцер в середине 00-х. Я и прораба знал до этого несколько лет и заказчика знал очень долго. И неожиданно вместе сошлись в одной точке. #Киевмаленькаядеревня . Ну и на моих глазах многие годы разворачивался сериал, когда качественные европейские бренды уходили с украинского рынка и их место занимали либо украинские (непатриотично, но до премиум качества сегмента европейских производителей еще очень далеко) либо под украинский рынок делали отдельную продукцию, которую мог потянуть украинский рынок (например, немецкий Thomsit и украинский - это две ну оочень большие разницы). Ну и так далее. Сейчас показатель цены ремонта за м2 говорит лишь о том, сколько удалось сбить с клиента и насколько его впечатлил дизайн-проект.