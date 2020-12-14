Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Правильно. м2 новых не будет. По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$. Генераторы - аналогично. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Сытый голодного никогда не поймет. в моем селе генератор наверное у каждого 20-го. Инвертор тоже роскошь. Но когда ты без света по 10 часов, и ты работаешь удаленно, то ты вынужден покупать в три дорога..другого выхода для выживания у тебя просто нет. Сколько хватит жира у людей хз. Зря вы так смеетесь, тут плакать хочется от происходящего.
maza5 написав:Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Сытый голодного никогда не поймет. в моем селе генератор наверное у каждого 20-го. Инвертор тоже роскошь. Но когда ты без света по 10 часов, и ты работаешь удаленно, то ты вынужден покупать в три дорога..другого выхода для выживания у тебя просто нет. Сколько хватит жира у людей хз. Зря вы так смеетесь, тут плакать хочется от происходящего.
beee написав:Правильно. м2 новых не будет. По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$. Генераторы - аналогично. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
Сравнили недвижимость и инвертор за 50 баксов. 90% пострадавших это нищие.. о какой покупки ими недвижимости речь? За какие средства пенсионер условного Солидара спешит покупать недвижимость. Вы увидели как вырос спрос за 10 мес? Жители Бородянки, Ирпеня, Мощуна, Чернигова и т.д.. сильно стали в очередь за Покупкой недвижимости.
Да сравнил. Нищие не покупают 50 долларовые инверторы по 500. Ни одна страна Европы не выдержала спроса нищих на генераторы и всё что с блэкаутом связано. Поток авто на продажу - бесконечный на границе. Я у водилы спрашивал, стоит 3 суток.
У нас здесь форум киевской недвижимости, куда едут (большой процент) предприимчивые и состоятельные
Балабол, подивись, яка середня ЗП по державі. Про тіньову економіку забудь, вона теж не працює без електроенергії.
Frant Вроде потребителей по 9грн Ахметовской ЭЭ с угля с его же шахт не сильно и отключают(слышал предоплату за январь и 12 выставляли) Это нарИд что по 1,68 платит не жалко По 9-10-... грн/кВтЧ и польским углём наверно выгодно кочегарить, абы Х-ксы не долбали трансформаторы Вспомните также разницу на Гкал или оплату за метр по теплу в коммерции и в жилом фонде. Арабы у нас шаурму от бензогенератора вообще крутят, а турки от дизельного своего(большого, киловатт наверно на 100, он и на ТЦ на холодильники и свет ещё пашет). Там электрическая жаровня киловатт на пять стоит вертикальная. Это всё с надо знать о реально теневой экономике. Но станки с ЧПУ конечно так не получится запитать.
барабашов написав:maza5 Люди будут жить в шелтерах с отоплением от "козлов" и общими кухней и душевой на 50 человек до конца третьего срока БоНеВтика? Не смешите. Сертификаты тоже как то будут участвовать в приобретении нового жилья.
А Клаус Шваб что предлагает? Вы прочитали хоть одну его книгу?. Человечеству предстоит жить совсем в другой модели, не будет того что раньше..
Книгу не читал Можете выдержки важные оттуда здесь сформулировать Хуже Бразилии и Колумбии с Мексикой жить не будем, там хоть в фанерных фавелах алконаркопролетариат из-за климата может существовать, а у нас зима не позволит, значит стены должны быть у каждого. А модель Мао и Папы/Деда Кима не имеет никакого будущего в плане развития общества, впрочем как и развитой социализм с человеческим жополицом.
барабашов написав: Мой прогноз от - 50% -60% цен 2021 года. Через 2-3 года, после окончания войны. Запишите мой прогноз в протокол!(с)
в далеком 17 году в тетрисе продавали продавали за 2к метр если от 7700 - 50% = 3850 т.е. профит 93% за 5 лет в баксах в стране где идей война
Лис Удачи говорил что вторая башня тогда до карантина 2700-2900 за метр где то шла Плюс ремонт свежий, который реально 1куе метр легко стоить может - и те же 3800 за метр получаем без профита продавца с ремонтом, что в U.S. Rjkz только в башнях Трампа видеть мог. А местные копейчуги с ролексами и на RRoverah хотят по цене ремонта вообще из-за одной ракеты в неделю по площади 500кв.км. Дисбаланс спроса и предложения однако. В ЦП продаётся сейчас хоть что то или нет? Я не за хотелки, а за реальные сделки говорю.
Американцы не др0чат ни на ремонт ни на его качество. Локейшн, локейшн и опять локейшн. В начале 00-х, на примерно 70м2, rjkz сам прорабствовал, сам многое делал. Сам закупал материалы через свои каналы. Материалы и качество выполнения работ были бескомпромиссные. Но ремонт простой, без проекта. Без дизайнерских выгребонов. Без извращений с потолками. Много натуральных качественных материалов, преимущественно немецкая профессиональная химия. Каждый вид работ выполнялся действительно узкоспециализированными профессионалами. Так вот этот самый ремонт, если-бы пересичный платил за материалы не мои цены, а просто оптовые (епа тогда не было), и выщел-бы на штуцер на метре. Без мебели без техники и без ШТОР. И это штуцер баксов начала 00-х, не нынешние похудевщие. Поэтому, когда закатывают глаза на штуку на метре и при этом пальцы веером, что хай-энд техника, я понимаю, что это все скоро вполне может "пожелтеть и отвалиться". Я видел, например картину, когда только-только завершенный ремонт в середине 00-х, а обои по 29 евро за метр вместе со штукатуркой маячной над дверным проемом (двери только не поставили) обвалились на шведский Черс по 90+ евро за метр только паркета. И это говорит о том, что прораб "срезал углы" во-первых, а вторых, как я узнал, он применил химию не ту, которую надо было КУПИТЬ, а ту, которую надо было спихнуть, которую он тиснул на предыдущих объектах. И этот ремонт тоже стоил хорошо так за штуцер в середине 00-х. Я и прораба знал до этого несколько лет и заказчика знал очень долго. И неожиданно вместе сошлись в одной точке. #Киевмаленькаядеревня . Ну и на моих глазах многие годы разворачивался сериал, когда качественные европейские бренды уходили с украинского рынка и их место занимали либо украинские (непатриотично, но до премиум качества сегмента европейских производителей еще очень далеко) либо под украинский рынок делали отдельную продукцию, которую мог потянуть украинский рынок (например, немецкий Thomsit и украинский - это две ну оочень большие разницы). Ну и так далее. Сейчас показатель цены ремонта за м2 говорит лишь о том, сколько удалось сбить с клиента и насколько его впечатлил дизайн-проект.
Frant написав:Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально. .
То, что спрос после войны в этом сегменте упадет даже не в 3 раза, а в 10-15 - в это верю. А вот, то что цена упадет втрое - скорее нет, чем да. У этой публики(владельцев премиального сегмента), есть возможность ждать много лет, деньги обычно им не нужны срочно. Конечно, не все владельцы такие зажиточные - вот они как раз и будут продавать той малой горстке покупателей, которые останутся после сжатия рынка в 10-15 раз. Поэтому считаю более вероятным падение в 1,5-2 раза Еще предполагаю, что после войны каждая сделка в этом сегменте будет под микроскопом у "соответствующих органов" - "а где ты, сволочь, взял столько денег пока страна воевала?"
Тут есть еще один тонкий момент, который появился не так давно. Представте, Вы вложили "1000+ на метр" в ремонт. В "модный" ремонт. Через 10 лет он будет НЕ модный и вполне может быть пущен под демонтаж новым собственником. Какой смысл за него платить? То-же самое с "модностью" самих ЖК. Я что-то в последние годы не помню даже упоминаний о Парковом Мисте или о Министерском (в котором, по предположению живет зРадио). Они не "модные", а значит цену там не заломищь, да и местным работникам ОП за рекламу никто не платит. Вот, был Министерский, КТ, Файна, и все вышли. Ассигнований нет, а когда появятся, найдется новый "пуп Земли", какой-нибудь супермодный и концептуальный "Халиф на час" (с), который через 5 лет уже никто не вспомнит после заверщения строительства последней очереди...хотя нет, не так...ПОСЛЕ ПРОДАЖИ ПОСЛЕДНЕЙ ОЧЕРЕДИ.
beee написав:Правильно. м2 новых не будет. По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$. Генераторы - аналогично. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
И сколько внешних? И с какого перепуга они должны переселяться на деревья? Вы себе, наверное, не отдаете отчет, сколько "лищнего" жилья было нафигачено. Огромный % под аренду. Аренда в Ж0пе. Знаете почему? Народ свалил, а у тех что остались или своя хата есть и/или денег нет или почти нет. Разговаривал недавно с давним другом, у него дом рядом с "целью" по которой уже несколько раз прилетало. Совсем рядом. Решили пожить у родственницы в историческом центре Киева. Она эту квартиру сдавала с начала 90-х. А сейчас некому. А так хоть родственникам помочь. Так вот, этот огромный запас арендных квартир станет вакантным и выйдет на рынок продаж, обвалив цены.
beee написав:Правильно. м2 новых не будет. По аналогии себестоимость инвертора 50$. А их почему-то продавали по 500$. Генераторы - аналогично. Пол страны развалено, а тут рассказывают об уменьшении спроса. Наверное человечество геномодифицирует и на деревья переселится.
В країні біля 10 млн внутрішніх переселенців
И сколько внешних? И с какого перепуга они должны переселяться на деревья? Вы себе, наверное, не отдаете отчет, сколько "лищнего" жилья было нафигачено. Огромный % под аренду. Аренда в Ж0пе. Знаете почему? Народ свалил, а у тех что остались или своя хата есть и/или денег нет или почти нет. Разговаривал недавно с давним другом, у него дом рядом с "целью" по которой уже несколько раз прилетало. Совсем рядом. Решили пожить у родственницы в историческом центре Киева. Она эту квартиру сдавала с начала 90-х. А сейчас некому. А так хоть родственникам помочь. Так вот, этот огромный запас арендных квартир станет вакантным и выйдет на рынок продаж, обвалив цены.
Да. Тоже заметил, что у сваливших, по крайней мере, с кем был знаком, в Украине не было собственного жилья. Мну бы только непосредственно угроза жизни заставила бы свалить в ту же Польшу, чтобы там ,вджобывая за условные 4 тыс зл, 2500(если не больше) отдавать за кавалерку с комуналью.
барабашов написав:Frant Вроде потребителей по 9грн Ахметовской ЭЭ с угля с его же шахт не сильно и отключают(слышал предоплату за январь и 12 выставляли) Это нарИд что по 1,68 платит не жалко По 9-10-... грн/кВтЧ и польским углём наверно выгодно кочегарить, абы Х-ксы не долбали трансформаторы Вспомните также разницу на Гкал или оплату за метр по теплу в коммерции и в жилом фонде. Арабы у нас шаурму от бензогенератора вообще крутят, а турки от дизельного своего(большого, киловатт наверно на 100, он и на ТЦ на холодильники и свет ещё пашет). Там электрическая жаровня киловатт на пять стоит вертикальная. Это всё с надо знать о реально теневой экономике. Но станки с ЧПУ конечно так не получится запитать.
Собівартість і ціна електроенергії - це основа економіки. Інша справа, що укро-бидло-їліта при надлишку електроенергії і населення не здатна була ні створити ракетний щит, ні побудувати розвинуте машинобудування Зараз справи набагато, набагато гірші. Економіка на генераторах? Середня ЗП буде як Єгипті,в кращому випадку. Заклинання ріелторів не діють на економіку, у неї свої закони. П.С. Держава провалилась в 1991 рік, тільки це мало хто зрозумів.