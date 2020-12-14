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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10630106311063210633
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:18

  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
Вроде потребителей по 9грн Ахметовской ЭЭ с угля с его же шахт не сильно и отключают(слышал предоплату за январь и 12 выставляли)
Это нарИд что по 1,68 платит не жалко
По 9-10-... грн/кВтЧ и польским углём наверно выгодно кочегарить, абы Х-ксы не долбали трансформаторы
Вспомните также разницу на Гкал или оплату за метр по теплу в коммерции и в жилом фонде.
Арабы у нас шаурму от бензогенератора вообще крутят, а турки от дизельного своего(большого, киловатт наверно на 100, он и на ТЦ на холодильники и свет ещё пашет). Там электрическая жаровня киловатт на пять стоит вертикальная. Это всё с надо знать о реально теневой экономике. Но станки с ЧПУ конечно так не получится запитать.

Собівартість і ціна електроенергії - це основа економіки.
Інша справа, що укро-бидло-їліта при надлишку електроенергії і населення не здатна була ні створити ракетний щит, ні побудувати розвинуте машинобудування
Зараз справи набагато, набагато гірші.
Економіка на генераторах?
Середня ЗП буде як Єгипті,в кращому випадку. Заклинання ріелторів не діють на економіку, у неї свої закони.
П.С. Держава провалилась в 1991 рік, тільки це мало хто зрозумів.

это поняли те кому больше 30 лет.
После последнего обстрела, у меня совсем плохо с электричеством (2-4 часа в день есть) это явно к подорожанию
Востаннє редагувалось Феодал в Чет 19 січ, 2023 08:36, всього редагувалось 2 разів.
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:23

  Феодал написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
Вроде потребителей по 9грн Ахметовской ЭЭ с угля с его же шахт не сильно и отключают(слышал предоплату за январь и 12 выставляли)
Это нарИд что по 1,68 платит не жалко
По 9-10-... грн/кВтЧ и польским углём наверно выгодно кочегарить, абы Х-ксы не долбали трансформаторы
Вспомните также разницу на Гкал или оплату за метр по теплу в коммерции и в жилом фонде.
Арабы у нас шаурму от бензогенератора вообще крутят, а турки от дизельного своего(большого, киловатт наверно на 100, он и на ТЦ на холодильники и свет ещё пашет). Там электрическая жаровня киловатт на пять стоит вертикальная. Это всё с надо знать о реально теневой экономике. Но станки с ЧПУ конечно так не получится запитать.

Собівартість і ціна електроенергії - це основа економіки.
Інша справа, що укро-бидло-їліта при надлишку електроенергії і населення не здатна була ні створити ракетний щит, ні побудувати розвинуте машинобудування
Зараз справи набагато, набагато гірші.
Економіка на генераторах?
Середня ЗП буде як Єгипті,в кращому випадку. Заклинання ріелторів не діють на економіку, у неї свої закони.
П.С. Держава провалилась в 1991 рік, тільки це мало хто зрозумів.

это поняли те кому больше 30 лет.
После последнего обстрела, у меня совсем плохо с электричеством (2-4 часа в день есть) это явно к подорожанию

Не лише у вас.
І не лише вдома.
Індустрія стоїть, фактично. Я маю відношення до реального виробництва деяких товарів широкого попиту. І знаю, що пишу.

Нація платить величезну ціну за тупість укро-бидло-їліти. Проте їліта - частина мутрого нароту, який хотів всіх наїпати.

Треба терпіти. Війна до кінця року буде, далі - буде легше))))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:30

  Frant написав:
  Феодал написав:
  Frant написав:Собівартість і ціна електроенергії - це основа економіки.
Інша справа, що укро-бидло-їліта при надлишку електроенергії і населення не здатна була ні створити ракетний щит, ні побудувати розвинуте машинобудування
Зараз справи набагато, набагато гірші.
Економіка на генераторах?
Середня ЗП буде як Єгипті,в кращому випадку. Заклинання ріелторів не діють на економіку, у неї свої закони.
П.С. Держава провалилась в 1991 рік, тільки це мало хто зрозумів.

это поняли те кому больше 30 лет.
После последнего обстрела, у меня совсем плохо с электричеством (2-4 часа в день есть) это явно к подорожанию

Не лише у вас.
І не лише вдома.
Індустрія стоїть, фактично. Я маю відношення до реального виробництва деяких товарів широкого попиту. І знаю, що пишу.

Нація платить величезну ціну за тупість укро-бидло-їліти. Проте їліта - частина мутрого нароту, який хотів всіх наїпати.

Треба терпіти. Війна до кінця року буде, далі - буде легше))))

Вагома частина тих хто хотів всіх наіпати вже звалили за бугор, і там продовжують(або принаймні пробуют) це робити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:37

  Bolt написав:
  Frant написав:
  Феодал написав:это поняли те кому больше 30 лет.
После последнего обстрела, у меня совсем плохо с электричеством (2-4 часа в день есть) это явно к подорожанию

Не лише у вас.
І не лише вдома.
Індустрія стоїть, фактично. Я маю відношення до реального виробництва деяких товарів широкого попиту. І знаю, що пишу.

Нація платить величезну ціну за тупість укро-бидло-їліти. Проте їліта - частина мутрого нароту, який хотів всіх наїпати.

Треба терпіти. Війна до кінця року буде, далі - буде легше))))

Вагома частина тих хто хотів всіх наіпати вже звалили за бугор, і там продовжують(або принаймні пробуют) це робити.

Pizdota пише все меньше. Я сподіваюсь, що бувші рили-новобудники, бухгалтерші-електросамокатчиці - вже працевлаштувались таксистами в Монреалі чи продавцями чи вантажниками в супермаркетах Відня.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 08:56

  Frant написав:
  Феодал написав:это поняли те кому больше 30 лет.
После последнего обстрела, у меня совсем плохо с электричеством (2-4 часа в день есть) это явно к подорожанию

Не лише у вас.
І не лише вдома.
Індустрія стоїть, фактично. Я маю відношення до реального виробництва деяких товарів широкого попиту. І знаю, що пишу.

Нація платить величезну ціну за тупість укро-бидло-їліти. Проте їліта - частина мутрого нароту, який хотів всіх наїпати.

Треба терпіти. Війна до кінця року буде, далі - буде легше))))


після того як нам закрили небо і вся країна сидить без світла я вже не вірю що буде краще, про інші новини з фронту я взагалі мовчу, кудись не туди це все іде
Феодал
 
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  #<1 ... 10630106311063210633
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