Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Американцы не др0чат ни на ремонт ни на его качество. Локейшн, локейшн и опять локейшн. В начале 00-х, на примерно 70м2, rjkz сам прорабствовал, сам многое делал. Сам закупал материалы через свои каналы. Материалы и качество выполнения работ были бескомпромиссные. Но ремонт простой, без проекта. Без дизайнерских выгребонов. Без извращений с потолками. Много натуральных качественных материалов, преимущественно немецкая профессиональная химия. Каждый вид работ выполнялся действительно узкоспециализированными профессионалами. Так вот этот самый ремонт, если-бы пересичный платил за материалы не мои цены, а просто оптовые (епа тогда не было), и выщел-бы на штуцер на метре. Без мебели без техники и без ШТОР. И это штуцер баксов начала 00-х, не нынешние похудевщие. Поэтому, когда закатывают глаза на штуку на метре и при этом пальцы веером, что хай-энд техника, я понимаю, что это все скоро вполне может "пожелтеть и отвалиться". Я видел, например картину, когда только-только завершенный ремонт в середине 00-х, а обои по 29 евро за метр вместе со штукатуркой маячной над дверным проемом (двери только не поставили) обвалились на шведский Черс по 90+ евро за метр только паркета. И это говорит о том, что прораб "срезал углы" во-первых, а вторых, как я узнал, он применил химию не ту, которую надо было КУПИТЬ, а ту, которую надо было спихнуть, которую он тиснул на предыдущих объектах. И этот ремонт тоже стоил хорошо так за штуцер в середине 00-х. Я и прораба знал до этого несколько лет и заказчика знал очень долго. И неожиданно вместе сошлись в одной точке. #Киевмаленькаядеревня . Ну и на моих глазах многие годы разворачивался сериал, когда качественные европейские бренды уходили с украинского рынка и их место занимали либо украинские (непатриотично, но до премиум качества сегмента европейских производителей еще очень далеко) либо под украинский рынок делали отдельную продукцию, которую мог потянуть украинский рынок (например, немецкий Thomsit и украинский - это две ну оочень большие разницы). Ну и так далее. Сейчас показатель цены ремонта за м2 говорит лишь о том, сколько удалось сбить с клиента и насколько его впечатлил дизайн-проект.
Да, закончился золотой век ремонтов от rjkz на КРЖН. Целая эпоха ушла, сакральные знания утеряны. Когда-нибудь археологи будущего проникнут в АППС Люкс и обомлеют: "Кто положил тут этот паркет?! Как они вытянули этот потолочек?! Чьих рук дело венецианка на стенах?! В тот век рукожопов не было ни знаний не технологий для этого. Вероятно это работа мастеров какой-то древней гораздо более развитой цивилизации. Мы ничего не знаем о своем прошлом..." И возможно с этой находки начнется эпоха нового ренессанса, переосмысления наследия прошлого.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 19 січ, 2023 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Министерский и паркове місто изначально утопические проекты, куда я никогда не выкладывал, потому что цены там всё время падали. Странно, вы же сами пишете о США, где играет роль только локейшн, при этом приводите пример веника.
Американцы и европейцы действительно не заморачиваются с ремонтами. Я снял об этом несколько роликов. Это не просто не заморачиваются, это жесть полная. Мои заказчики из Германии и США постоянно спрашивают как сделать вытяжку без вентиляции мля.
Мы - не такие. У нас не приживётся гов..о из икеа или jusk, где шкаф это палка с куском ткани. И это хорошо.
У нас дай БГ никогда не будет корпоратизации экономики, где личность это узколобый планктон с функциями робота, который при потере работы может смело заканчивать жизнь. Украинцы- предприимчивые и свободолюбивые. Именно поэтому при любом катаклизме через день- всё работает, а не решается пол года.
Вы знаете сколько времени нужно в США, чтобы нерезиденту получить типа едрпоу? Пол года! (До коронавируса 2 месяца) Заявку на подачу налогового номера нужно делать факсом.
Про Германию - молчу. Там принтер это первой необходимости байда.
Чем вы там гордитесь?
Востаннє редагувалось beee в Чет 19 січ, 2023 10:29, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Министерский и паркове місто изначально утопические проекты, куда я никогда не выкладывал, потому что цены там всё время падали. Странно, вы же сами пишете о США, где играет роль только локейшн, при этом приводите пример веника.
Американцы и европейцы действительно не заморачиваются с ремонтами. Я снял об этом несколько роликов. Это не просто не заморачиваются, это жесть полная. Мои заказчики из Германии и США постоянно спрашивают как сделать вытяжку без вентиляции мля.
Мы - не такие. У нас не приживётся гов..о из икеа или jusk, где шкаф это палка с куском ткани. И это хорошо.
У нас дай БГ никогда не будет корпоратизации экономики, где личность это узколобый планктон с функциями робота, который при потере работы может смело заканчивать жизнь. Украинцы- предприимчивые и свободолюбивые. Именно поэтому при любом катаклизме через день- всё работает, а не решается пол года.
Вы знаете сколько времени нужно в США, чтобы нерезиденту получить типа едрпоу? Пол года! (До коронавируса 2 месяца) Заявку на подачу налогового номера нужно делать факсом.
Про Германию - молчу. Там принтер это первой необходимости байда.
Чем вы там гордитесь?
Тим, що деякі рили-новобудівці втекли від війни, від фронта за кордон,і звідти рекламують 25-поверхові неохрущі, мода на які вже пройшла???