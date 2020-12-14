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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10631106321063310634
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:48

Навіщо ти ліпиш фото убогих квартир? Нам давно ясно, що ти звичайний ріелтор, який нині безробітний.
Працевлашуйся вантажником чи продавцем в найближчий супермаркет - хоч трохи заробиш.
І перестань дрочити на 25-поверхоі неохрущі - вони вже вийшли з моди!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:51

  барабашов написав:Сейчас у нас на Победе можно будет понаблюдать жесточайший эксперимент с выдачей денег нуждающимся в жилье и эти покупатели не будут переезжать даже на Сокол на километр дальше от реки(хотя кто как, кто семью потерял - тому наверное похер)
...
И все они почти захотят приобрести бетон и скорее всего с ремонтом в этом же месте. Можно будет отследить динамику цен теперь с такими вводными.
...

Очень смелое допущение про желание уцелевших приобрести бетон поближе к месту массового убийства, где погибли твои родственники и знакомые :shock:
Даже оставив за скобками объективные факторы локации.
ramzes4
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