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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 10:48
Навіщо ти ліпиш фото убогих квартир? Нам давно ясно, що ти звичайний ріелтор, який нині безробітний.
Працевлашуйся вантажником чи продавцем в найближчий супермаркет - хоч трохи заробиш.
І перестань дрочити на 25-поверхоі неохрущі - вони вже вийшли з моди!
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Frant
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Додано: Чет 19 січ, 2023 10:51
барабашов написав:
Сейчас у нас на Победе можно будет понаблюдать жесточайший эксперимент с выдачей денег нуждающимся в жилье и эти покупатели не будут переезжать даже на Сокол на километр дальше от реки(хотя кто как, кто семью потерял - тому наверное похер)
...
И все они почти захотят приобрести бетон и скорее всего с ремонтом в этом же месте. Можно будет отследить динамику цен теперь с такими вводными.
...
Очень смелое допущение про желание уцелевших приобрести бетон поближе к месту массового убийства, где погибли твои родственники и знакомые
Даже оставив за скобками объективные факторы локации.
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ramzes4
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