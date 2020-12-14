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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10631106321063310634>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Министерский и паркове місто изначально утопические проекты, куда я никогда не выкладывал, потому что цены там всё время падали.
Странно, вы же сами пишете о США, где играет роль только локейшн, при этом приводите пример веника.

Американцы и европейцы действительно не заморачиваются с ремонтами. Я снял об этом несколько роликов. Это не просто не заморачиваются, это жесть полная. Мои заказчики из Германии и США постоянно спрашивают как сделать вытяжку без вентиляции мля.

Мы - не такие. У нас не приживётся гов..о из икеа или jusk, где шкаф это палка с куском ткани. И это хорошо.

У нас дай БГ никогда не будет корпоратизации экономики, где личность это узколобый планктон с функциями робота, который при потере работы может смело заканчивать жизнь.
Украинцы- предприимчивые и свободолюбивые.
Именно поэтому при любом катаклизме через день- всё работает, а не решается пол года.

Вы знаете сколько времени нужно в США, чтобы нерезиденту получить типа едрпоу? Пол года!
(До коронавируса 2 месяца)
Заявку на подачу налогового номера нужно делать факсом.

Про Германию - молчу. Там принтер это первой необходимости байда.

Чем вы там гордитесь?
Востаннє редагувалось beee в Чет 19 січ, 2023 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ІКЕА та Юск у нас вже цілком прижилися, бо на голову краще більшої частини хлому з йопіка
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:25

beee схоже горе майстри дійшли і до нас: сьогодні зайшов на кафедру після ремонту - проламав новий ламінат, який поклали прямо на старий радянський паркет.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26

  Faceless написав:ІКЕА та Юск у нас вже цілком прижилися, бо на голову краще більшої частини хлому з йопіка

Я б так не сказав. Дизайн кращий - однозначно. Якість - далеко не завжди.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:33

  Faceless написав:ІКЕА та Юск у нас вже цілком прижилися, бо на голову краще більшої частини хлому з йопіка

Смеётесь?
Мы через 2 месяца со всех своих квартир меняли:
Стулья - разваливаются ножки
Кровати. Это вообще жесть. Они разваливаются от 70 кг человека. При этом ламели менялись сразу.

Шкафы: я даже не знаю как без мата выразиться. От фурнитуры до дсп- мусор.

Тумбы умывальника: шедевр. Дсп 10 мм превращается в труху

Я обязательно сниму ролик про эту "мебель "

В юске и икеа покупаем только зеркала и декор
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:51

  барабашов написав:Сейчас у нас на Победе можно будет понаблюдать жесточайший эксперимент с выдачей денег нуждающимся в жилье и эти покупатели не будут переезжать даже на Сокол на километр дальше от реки(хотя кто как, кто семью потерял - тому наверное похер)
...
И все они почти захотят приобрести бетон и скорее всего с ремонтом в этом же месте. Можно будет отследить динамику цен теперь с такими вводными.
...

Очень смелое допущение про желание уцелевших приобрести бетон поближе к месту массового убийства, где погибли твои родственники и знакомые :shock:
Даже оставив за скобками объективные факторы локации.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:43

  барабашов написав:Сейчас у нас на Победе можно будет понаблюдать жесточайший эксперимент с выдачей денег нуждающимся в жилье и эти покупатели не будут переезжать даже на Сокол на километр дальше от реки(хотя кто как, кто семью потерял - тому наверное похер)
для нашего народа привычка это фсьо. Особенно это касается одесситов и львовян. Их вообще с родного города не сковырнуть ничем и Никак.

Живут во Львове два моих приятеля, обоим в разное время предложили работу в Киеве, один айтишник, шо за работа не знаю, другому в главном офисе Киевстар на Берестейской.

Барабанная дробь. Оба отказались. Мотивация у обоих одинаковая, здесь у меня друзья/ подруги/ родители/ любимая кафешка. Третий друг одессит, занимается лордизмом, предлагал ему переехать в столицу, ни в какую. Говорю, оставь одну квартиру в Одессе, будешь зимой сдавать, а сам приезжать на лето. Неа, говорит, люблю Одессу и всё.

Все истории довоенные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  барабашов написав:Сейчас у нас на Победе можно будет понаблюдать жесточайший эксперимент с выдачей денег нуждающимся в жилье и эти покупатели не будут переезжать даже на Сокол на километр дальше от реки(хотя кто как, кто семью потерял - тому наверное похер)
для нашего народа привычка это фсьо. Особенно это касается одесситов и львовян. Их вообще с родного города не сковырнуть ничем и Никак.

Живут во Львове два моих приятеля, обоим в разное время предложили работу в Киеве, один айтишник, шо за работа не знаю, другому в главном офисе Киевстар на Берестейской.

Барабанная дробь. Оба отказались. Мотивация у обоих одинаковая, здесь у меня друзья/ подруги/ родители/ любимая кафешка. Третий друг одессит, занимается лордизмом, предлагал ему переехать в столицу, ни в какую. Говорю, оставь одну квартиру в Одессе, будешь зимой сдавать, а сам приезжать на лето. Неа, говорит, люблю Одессу и всё.

Все истории довоенные.


Питання не тільки у звичці, ймовірно що першому, що другому не було фінансового зиску, от і все. У Львові цілком непогано можна заробляти
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:29

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Американцы не др0чат ни на ремонт ни на его качество.
Локейшн, локейшн и опять локейшн.
В начале 00-х, на примерно 70м2, rjkz сам прорабствовал, сам многое делал.
Сам закупал материалы через свои каналы. Материалы и качество выполнения работ были бескомпромиссные.
Но ремонт простой, без проекта. Без дизайнерских выгребонов. Без извращений с потолками. Много натуральных качественных материалов, преимущественно немецкая профессиональная химия. Каждый вид работ выполнялся действительно узкоспециализированными профессионалами.
Так вот этот самый ремонт, если-бы пересичный платил за материалы не мои цены, а просто оптовые (епа тогда не было), и выщел-бы на штуцер на метре.
Без мебели без техники и без ШТОР.
И это штуцер баксов начала 00-х, не нынешние похудевщие.
Поэтому, когда закатывают глаза на штуку на метре и при этом пальцы веером, что хай-энд техника, я понимаю, что это все скоро вполне может "пожелтеть и отвалиться".
Я видел, например картину, когда только-только завершенный ремонт в середине 00-х, а обои по 29 евро за метр вместе со штукатуркой маячной над дверным проемом (двери только не поставили) обвалились на шведский Черс по 90+ евро за метр только паркета. И это говорит о том, что прораб "срезал углы" во-первых, а вторых, как я узнал, он применил химию не ту, которую надо было КУПИТЬ, а ту, которую надо было спихнуть, которую он тиснул на предыдущих объектах. И этот ремонт тоже стоил хорошо так за штуцер в середине 00-х. Я и прораба знал до этого несколько лет и заказчика знал очень долго. И неожиданно вместе сошлись в одной точке. #Киевмаленькаядеревня :lol: .
Ну и на моих глазах многие годы разворачивался сериал, когда качественные европейские бренды уходили с украинского рынка и их место занимали либо украинские (непатриотично, но до премиум качества сегмента европейских производителей еще очень далеко) либо под украинский рынок делали отдельную продукцию, которую мог потянуть украинский рынок (например, немецкий Thomsit и украинский - это две ну оочень большие разницы).
Ну и так далее.
Сейчас показатель цены ремонта за м2 говорит лишь о том, сколько удалось сбить с клиента и насколько его впечатлил дизайн-проект. :mrgreen:

Да, закончился золотой век ремонтов от rjkz на КРЖН. Целая эпоха ушла, сакральные знания утеряны. Когда-нибудь археологи будущего проникнут в АППС Люкс и обомлеют: "Кто положил тут этот паркет?! Как они вытянули этот потолочек?! Чьих рук дело венецианка на стенах?! В тот век рукожопов не было ни знаний не технологий для этого. Вероятно это работа мастеров какой-то древней гораздо более развитой цивилизации. Мы ничего не знаем о своем прошлом..."
И возможно с этой находки начнется эпоха нового ренессанса, переосмысления наследия прошлого.

Более интересна судьба скроившего на клее и штукатурке колиного друга-прораба, точнее его яек и хобота над ними и какой наркоз был при операции-ампутации, и как выглядел ремонт по "Более штуцера за метр" без проекта и где его впендюрили. Даже при освежении сталинки без кувалдирования несушиз стен и установке там при таком бюджете золотого унитаза что то делают с проводкой, полами, собственно зоной сортир-душ и главное как то решают вопрос с 6-7 метровой кухней, чтоб туда как раз и кухню встроенную поставить можно было, и технику, и повернуться такому заказчику как Биии где было(да и ещё и пройти как то на эту кухню с коридора-прихожей).
Про ремонт БППС с залой как у Юры-землячка(как два подъезда на Победе у нас в минус) чисто обойками от Круппа-Рейнметалла по прейскуранту 1куе/метр даже не заикаюсь
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:31

Боксер показал в Давосе кто главный на ринге

Кличко в Давосе наградил Бориса Джонсона званием Почетного гражданина города Киева

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак «Почетный гражданин города Киева». Награждение проходило в Украинском доме в Давосе.

Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир, подчеркнул Кличко.
vitaliian
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