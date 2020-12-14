|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 12:47
vitaliian написав:
Кличко в Давосе наградил Бориса Джонсона званием Почетного гражданина города Киева
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак «Почетный гражданин города Киева». Награждение проходило в Украинском доме в Давосе.
Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир, подчеркнул Кличко.
Прибывает постепенно народ зажиточный в Киев. Жизнь продолжается.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41714
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5131 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:15
airmax78 написав: vitaliian написав:
Кличко в Давосе наградил Бориса Джонсона званием Почетного гражданина города Киева
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак «Почетный гражданин города Киева». Награждение проходило в Украинском доме в Давосе.
Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир, подчеркнул Кличко.
Прибывает постепенно народ зажиточный в Киев.
Туристи, як колись писав п.Захар.
Вони жодним чином не впливають на ціни КРЖН.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 19 січ, 2023 13:36, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23157
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 2451 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:19
airmax78 написав: vitaliian написав:
Кличко в Давосе наградил Бориса Джонсона званием Почетного гражданина города Киева
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак «Почетный гражданин города Киева». Награждение проходило в Украинском доме в Давосе.
Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир, подчеркнул Кличко.
Прибывает постепенно народ зажиточный в Киев. Жизнь продолжается.
Мабудь не тягне Віденських цін на оренду. Навіть в тій же Польші(не в дирі), тре за оренду в >2-2,5 рази заплатити за схожу по площі квартиру ніж в Україні.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:21
Bolt написав:
Навіть в тій же Польші(не в дирі), тре за оренду в >2-2,5 рази заплатити за оренда схожої по площі квартири ніж в Україні.
Щас вам Бігор розкаже що то брехня і по ціна киїхвської однушки є квартири малоповерховій забудові з ліфтоми в паркінг
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32615
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1362 раз.
- Подякували: 7677 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:27
Frant написав:
Туристи, як колись писав п.Захар????
Де він зараз?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8328
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:28
Investor_K написав: Frant написав:
Туристи, як колись писав п.Захар????
Де він зараз?
На Лісовому кладовищі.
Sic transit gloria mundi!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23157
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 2451 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 січ, 2023 13:54
Faceless написав: Bolt написав:
Навіть в тій же Польші(не в дирі), тре за оренду в >2-2,5 рази заплатити за оренда схожої по площі квартири ніж в Україні.
Щас вам Бігор розкаже що то брехня і по ціна киїхвської однушки є квартири малоповерховій забудові з ліфтоми в паркінг
До речі жив два дні в чомусь подібному в Варшаві поруч ТЦ Аркадія, десь роки 3 тому. Шестиповерховий будинок, під ним дворівневий паркінг(судячи по номерам на підлозі розрахований по одному місцю на квартиру.) Так за 1+1(метрів 45)заплатили 250 зл(перша доба, друга 200.
Що цікаво офіс, що займався подобовою орендою декількох квартир в цьому(і не тільки) будинку знаходився прямо на першому поверсі. На рецепшені, як я потім вияснив була українка. На підземному паркінг бачив декілька машин на українськіх бляхах, так що не виключаю, що тим бізнесом займався хтось з наших.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1525
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23457
|15467462
|
|
|1117
|4995908
|
|
|3
|5156
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|