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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10631106321063310634
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:47

  vitaliian написав:
Кличко в Давосе наградил Бориса Джонсона званием Почетного гражданина города Киева

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак «Почетный гражданин города Киева». Награждение проходило в Украинском доме в Давосе.

Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир, подчеркнул Кличко.

Прибывает постепенно народ зажиточный в Киев. Жизнь продолжается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:15

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
Кличко в Давосе наградил Бориса Джонсона званием Почетного гражданина города Киева

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак «Почетный гражданин города Киева». Награждение проходило в Украинском доме в Давосе.

Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир, подчеркнул Кличко.

Прибывает постепенно народ зажиточный в Киев.

Туристи, як колись писав п.Захар.
Вони жодним чином не впливають на ціни КРЖН.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 19 січ, 2023 13:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:19

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
Кличко в Давосе наградил Бориса Джонсона званием Почетного гражданина города Киева

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и передал ему знак «Почетный гражданин города Киева». Награждение проходило в Украинском доме в Давосе.

Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир, подчеркнул Кличко.

Прибывает постепенно народ зажиточный в Киев. Жизнь продолжается.

Мабудь не тягне Віденських цін на оренду. Навіть в тій же Польші(не в дирі), тре за оренду в >2-2,5 рази заплатити за схожу по площі квартиру ніж в Україні.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Навіть в тій же Польші(не в дирі), тре за оренду в >2-2,5 рази заплатити за оренда схожої по площі квартири ніж в Україні.

Щас вам Бігор розкаже що то брехня і по ціна киїхвської однушки є квартири малоповерховій забудові з ліфтоми в паркінг
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Туристи, як колись писав п.Захар????


Де він зараз?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:28

  Investor_K написав:
  Frant написав:Туристи, як колись писав п.Захар????


Де він зараз?

На Лісовому кладовищі.
Sic transit gloria mundi!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:54

  Faceless написав:
  Bolt написав:Навіть в тій же Польші(не в дирі), тре за оренду в >2-2,5 рази заплатити за оренда схожої по площі квартири ніж в Україні.

Щас вам Бігор розкаже що то брехня і по ціна киїхвської однушки є квартири малоповерховій забудові з ліфтоми в паркінг

До речі жив два дні в чомусь подібному в Варшаві поруч ТЦ Аркадія, десь роки 3 тому. Шестиповерховий будинок, під ним дворівневий паркінг(судячи по номерам на підлозі розрахований по одному місцю на квартиру.) Так за 1+1(метрів 45)заплатили 250 зл(перша доба, друга 200.
Що цікаво офіс, що займався подобовою орендою декількох квартир в цьому(і не тільки) будинку знаходився прямо на першому поверсі. На рецепшені, як я потім вияснив була українка. На підземному паркінг бачив декілька машин на українськіх бляхах, так що не виключаю, що тим бізнесом займався хтось з наших.
Bolt
 
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