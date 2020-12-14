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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 15:08
Да и то, нижнюю камеру только мешает открывать.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 15:14
airmax78 написав: rjkz написав:
Американцы не др0чат ни на ремонт ни на его качество.
Локейшн, локейшн и опять локейшн.
В начале 00-х, на примерно 70м2, rjkz сам прорабствовал, сам многое делал.
Сам закупал материалы через свои каналы. Материалы и качество выполнения работ были бескомпромиссные.
Но ремонт простой, без проекта. Без дизайнерских выгребонов. Без извращений с потолками. Много натуральных качественных материалов, преимущественно немецкая профессиональная химия. Каждый вид работ выполнялся действительно узкоспециализированными профессионалами.
Так вот этот самый ремонт, если-бы пересичный платил за материалы не мои цены, а просто оптовые (епа тогда не было), и выщел-бы на штуцер на метре.
Без мебели без техники и без ШТОР.
И это штуцер баксов начала 00-х, не нынешние похудевщие.
Поэтому, когда закатывают глаза на штуку на метре и при этом пальцы веером, что хай-энд техника, я понимаю, что это все скоро вполне может "пожелтеть и отвалиться".
Я видел, например картину, когда только-только завершенный ремонт в середине 00-х, а обои по 29 евро за метр вместе со штукатуркой маячной над дверным проемом (двери только не поставили) обвалились на шведский Черс по 90+ евро за метр только паркета. И это говорит о том, что прораб "срезал углы" во-первых, а вторых, как я узнал, он применил химию не ту, которую надо было КУПИТЬ, а ту, которую надо было спихнуть, которую он тиснул на предыдущих объектах. И этот ремонт тоже стоил хорошо так за штуцер в середине 00-х. Я и прораба знал до этого несколько лет и заказчика знал очень долго. И неожиданно вместе сошлись в одной точке. #Киевмаленькаядеревня
.
Ну и на моих глазах многие годы разворачивался сериал, когда качественные европейские бренды уходили с украинского рынка и их место занимали либо украинские (непатриотично, но до премиум качества сегмента европейских производителей еще очень далеко) либо под украинский рынок делали отдельную продукцию, которую мог потянуть украинский рынок (например, немецкий Thomsit и украинский - это две ну оочень большие разницы).
Ну и так далее.
Сейчас показатель цены ремонта за м2 говорит лишь о том, сколько удалось сбить с клиента и насколько его впечатлил дизайн-проект.
Да, закончился золотой век ремонтов от rjkz на КРЖН. Целая эпоха ушла, сакральные знания утеряны. Когда-нибудь археологи будущего проникнут в АППС Люкс и обомлеют: "Кто положил тут этот паркет?! Как они вытянули этот потолочек?! Чьих рук дело венецианка на стенах?! В тот век рукожопов не было ни знаний не технологий для этого. Вероятно это работа мастеров какой-то древней гораздо более развитой цивилизации. Мы ничего не знаем о своем прошлом..."
И возможно с этой находки начнется эпоха нового ренессанса, переосмысления наследия прошлого.
Ну, венецианка - это пошло, а так смех смехом, но вы правы.
Рукожопов тогда тоже хватало, но те кто не рукожопы, тогда еще не свалили по Германиям, Италиям и Норвегиям.
В Польше они и сейчас не работают.
Например, штукатур, который работал на ответственных объектах и умел делать из Ротбанда (МП-75 тогда не было еще) сразу финишную поверхность (это просто, но надо-же было инструкцию почитать или на семинар какой сходить), зарабатывал больше, чем его коллеги в НЙ на тот момент.
Наши рабочие и прорабы почти все в Германии сидят с начала 2010. И рабочие конкурентов тоже. Работы на круизных лайнерах, отелях, БЦ. Некоторые семьи забрали задолго до большой войны.
Кроме одной бригады с заоблачными ценами, но которая была нарасхват, по моей специализации нормальных особо не осталось в Киеве.
Рукожопы.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 15:52
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:27
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Додано: Чет 19 січ, 2023 16:44
відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн (включена комуналка) в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком. Тут добре, людей нема, пташки, пробок нема. Одне погано, багато бродячих собак виє по ночам, але то вже інша історія
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_Klim
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