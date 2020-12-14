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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10631106321063310634
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:54

  Faceless написав:
  Bolt написав:Навіть в тій же Польші(не в дирі), тре за оренду в >2-2,5 рази заплатити за оренда схожої по площі квартири ніж в Україні.

Щас вам Бігор розкаже що то брехня і по ціна киїхвської однушки є квартири малоповерховій забудові з ліфтоми в паркінг

До речі жив два дні в чомусь подібному в Варшаві поруч ТЦ Аркадія, десь роки 3 тому. Шестиповерховий будинок, під ним дворівневий паркінг(судячи по номерам на підлозі розрахований по одному місцю на квартиру.) Так за 1+1(метрів 45)заплатили 250 зл(перша доба, друга 200.
Що цікаво офіс, що займався подобовою орендою декількох квартир в цьому(і не тільки) будинку знаходився прямо на першому поверсі. На рецепшені, як я потім вияснив була українка. На підземному паркінг бачив декілька машин на українськіх бляхах, так що не виключаю, що тим бізнесом займався хтось з наших.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:14

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Американцы не др0чат ни на ремонт ни на его качество.
Локейшн, локейшн и опять локейшн.
В начале 00-х, на примерно 70м2, rjkz сам прорабствовал, сам многое делал.
Сам закупал материалы через свои каналы. Материалы и качество выполнения работ были бескомпромиссные.
Но ремонт простой, без проекта. Без дизайнерских выгребонов. Без извращений с потолками. Много натуральных качественных материалов, преимущественно немецкая профессиональная химия. Каждый вид работ выполнялся действительно узкоспециализированными профессионалами.
Так вот этот самый ремонт, если-бы пересичный платил за материалы не мои цены, а просто оптовые (епа тогда не было), и выщел-бы на штуцер на метре.
Без мебели без техники и без ШТОР.
И это штуцер баксов начала 00-х, не нынешние похудевщие.
Поэтому, когда закатывают глаза на штуку на метре и при этом пальцы веером, что хай-энд техника, я понимаю, что это все скоро вполне может "пожелтеть и отвалиться".
Я видел, например картину, когда только-только завершенный ремонт в середине 00-х, а обои по 29 евро за метр вместе со штукатуркой маячной над дверным проемом (двери только не поставили) обвалились на шведский Черс по 90+ евро за метр только паркета. И это говорит о том, что прораб "срезал углы" во-первых, а вторых, как я узнал, он применил химию не ту, которую надо было КУПИТЬ, а ту, которую надо было спихнуть, которую он тиснул на предыдущих объектах. И этот ремонт тоже стоил хорошо так за штуцер в середине 00-х. Я и прораба знал до этого несколько лет и заказчика знал очень долго. И неожиданно вместе сошлись в одной точке. #Киевмаленькаядеревня :lol: .
Ну и на моих глазах многие годы разворачивался сериал, когда качественные европейские бренды уходили с украинского рынка и их место занимали либо украинские (непатриотично, но до премиум качества сегмента европейских производителей еще очень далеко) либо под украинский рынок делали отдельную продукцию, которую мог потянуть украинский рынок (например, немецкий Thomsit и украинский - это две ну оочень большие разницы).
Ну и так далее.
Сейчас показатель цены ремонта за м2 говорит лишь о том, сколько удалось сбить с клиента и насколько его впечатлил дизайн-проект. :mrgreen:

Да, закончился золотой век ремонтов от rjkz на КРЖН. Целая эпоха ушла, сакральные знания утеряны. Когда-нибудь археологи будущего проникнут в АППС Люкс и обомлеют: "Кто положил тут этот паркет?! Как они вытянули этот потолочек?! Чьих рук дело венецианка на стенах?! В тот век рукожопов не было ни знаний не технологий для этого. Вероятно это работа мастеров какой-то древней гораздо более развитой цивилизации. Мы ничего не знаем о своем прошлом..."
И возможно с этой находки начнется эпоха нового ренессанса, переосмысления наследия прошлого.


Ну, венецианка - это пошло, а так смех смехом, но вы правы.
Рукожопов тогда тоже хватало, но те кто не рукожопы, тогда еще не свалили по Германиям, Италиям и Норвегиям.
В Польше они и сейчас не работают.
Например, штукатур, который работал на ответственных объектах и умел делать из Ротбанда (МП-75 тогда не было еще) сразу финишную поверхность (это просто, но надо-же было инструкцию почитать или на семинар какой сходить), зарабатывал больше, чем его коллеги в НЙ на тот момент.
Наши рабочие и прорабы почти все в Германии сидят с начала 2010. И рабочие конкурентов тоже. Работы на круизных лайнерах, отелях, БЦ. Некоторые семьи забрали задолго до большой войны.
Кроме одной бригады с заоблачными ценами, но которая была нарасхват, по моей специализации нормальных особо не осталось в Киеве.
Рукожопы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:52

Видео

Как делают ремонты в США
https://t.me/NiceJournal/616
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:27

  vitaliian написав:Как делают ремонты в США
https://t.me/NiceJournal/616

Скорее так, с 12.10
https://youtu.be/SCn4TN7dB0s
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн (включена комуналка) в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком. Тут добре, людей нема, пташки, пробок нема. Одне погано, багато бродячих собак виє по ночам, але то вже інша історія
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Кроме одной бригады с заоблачными ценами, но которая была нарасхват, по моей специализации нормальных особо не осталось в Киеве.
Рукожопы.

какая специализация?
брить лоха с умным видом рассказывая про "немецкий клей" за овердокуа денег??? :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:58

Буитдешеветь!(с)

"Интересно было послушать главу BlackRock Ларри Финка, главу Carlyle Рубинштейна, главу Goldman Sachs Соломона, Билла Форда из General Atlantic. Вот что эти ребята, управляющие доброй половиной основных мировых активов, думают о ситуации. В целом, ждут, когда наступит ситуация, при которой сюда можно будет заводить капитал под реконструкцию и восстановление. Ларри Финк считает, что если война в Украине закончится в краткосрочной перспективе, то для экономического восстановления понадобится не менее 750 миллиардов долларов. «Мы восстановим Украину и покажем, что в капиталистической системе может не быть олигархов и капитал может правильно использоваться». Глава Goldman Sachs говорит, что в ближайшем будущем страны, входящие в коалицию поддержки Украины, должны создавать большие частно-государственные фонды, которые будут аккумулировать средства для инвестиций в восстановление Украины, как это сделала Канада.
Для нас ситуация, при которой и BlackRock, и Carlyle, и другие подобные игроки рассматривают Украину как одну из будущих точек роста (в том числе и для их фирм) очень выгодна, так как их настроения и планы прямо влияют и на решимость администрации президента США и Сената ставить на победу Украины, и всячески этой победе способствовать."
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:24

  Прохожий написав:"Интересно было послушать главу BlackRock Ларри Финка, главу Carlyle Рубинштейна, главу Goldman Sachs Соломона, Билла Форда из General Atlantic. Вот что эти ребята, управляющие доброй половиной основных мировых активов, думают о ситуации. В целом, ждут, когда наступит ситуация, при которой сюда можно будет заводить капитал под реконструкцию и восстановление. Ларри Финк считает, что если война в Украине закончится в краткосрочной перспективе, то для экономического восстановления понадобится не менее 750 миллиардов долларов. «Мы восстановим Украину и покажем, что в капиталистической системе может не быть олигархов и капитал может правильно использоваться». Глава Goldman Sachs говорит, что в ближайшем будущем страны, входящие в коалицию поддержки Украины, должны создавать большие частно-государственные фонды, которые будут аккумулировать средства для инвестиций в восстановление Украины, как это сделала Канада.
Для нас ситуация, при которой и BlackRock, и Carlyle, и другие подобные игроки рассматривают Украину как одну из будущих точек роста (в том числе и для их фирм) очень выгодна, так как их настроения и планы прямо влияют и на решимость администрации президента США и Сената ставить на победу Украины, и всячески этой победе способствовать."

Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:27

  alex2013a90 написав:відгук на рахунок екофлов в Киеві чи однушки в Житомирській області. Зняв однушку за 2000 грн (включена комуналка) в районому центрі і ні в чому собі не відмовляю. Світло за 2 місяці зникало 1 раз, не було десь рівно день. Тому хто ще думає, екофлов в Киеві чи однушка в Житомирській області, велком. Тут добре, людей нема, пташки, пробок нема. Одне погано, багато бродячих собак виє по ночам, але то вже інша історія


Коростень ? Это хорошо если есть возможность зарабатывать находясь не в Киеве.
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