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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 19:42
ОМГ... там на самой позорной ветке Киевлянка появилась...
Как-будто привидение увидел.
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airmax78
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Додано: Чет 19 січ, 2023 19:44
reus написав:
Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.
чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))
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Прохожий
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Додано: Чет 19 січ, 2023 19:58
Прохожий написав: reus написав:
Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.
чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))
Может и скромно. Это оптимистический сценарий. Да, и в 2015 г. не было полномасштабной войны, и Киев не бомбили.
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reus
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Додано: Чет 19 січ, 2023 20:02
reus написав: Прохожий написав: reus написав:
Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.
чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))
Может и скромно. Это оптимистический сценарий. Да, и в 2015 г. не было полномасштабной войны, и Киев не бомбили.
И десятками ярдов бабосы не закачивали, оружие не поставляли и перспективы особой не было вообще.
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airmax78
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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