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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10632106331063410635
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ОМГ... там на самой позорной ветке Киевлянка появилась... :shock: Как-будто привидение увидел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.

чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:58

  Прохожий написав:
  reus написав:Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.

чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))

Может и скромно. Это оптимистический сценарий. Да, и в 2015 г. не было полномасштабной войны, и Киев не бомбили.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:02

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.

чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))

Может и скромно. Это оптимистический сценарий. Да, и в 2015 г. не было полномасштабной войны, и Киев не бомбили.

И десятками ярдов бабосы не закачивали, оружие не поставляли и перспективы особой не было вообще.
airmax78
 
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  #<1 ... 10632106331063410635
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