барабашов написав:

Более интересна судьба скроившего на клее и штукатурке колиного друга-прораба, точнее его яек и хобота над ними и какой наркоз был при операции-ампутации, и как выглядел ремонт по "Более штуцера за метр" без проекта и где его впендюрили. Даже при освежении сталинки без кувалдирования несушиз стен и установке там при таком бюджете золотого унитаза что то делают с проводкой, полами, собственно зоной сортир-душ и главное как то решают вопрос с 6-7 метровой кухней, чтоб туда как раз и кухню встроенную поставить можно было, и технику, и повернуться такому заказчику как Биии где было(да и ещё и пройти как то на эту кухню с коридора-прихожей).Про ремонт БППС с залой как у Юры-землячка(как два подъезда на Победе у нас в минус) чисто обойками от Круппа-Рейнметалла по прейскуранту 1куе/метр даже не заикаюсь