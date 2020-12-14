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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10633106341063510636>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ОМГ... там на самой позорной ветке Киевлянка появилась... :shock: Как-будто привидение увидел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.

чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:58

  Прохожий написав:
  reus написав:Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.

чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))

Может и скромно. Это оптимистический сценарий. Да, и в 2015 г. не было полномасштабной войны, и Киев не бомбили.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:02

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Нет сомнений, что будет рост. Но после падения -50% от цен 2021 г.

чё так скромно?
может после /2 от цен 2015г?
)))

Может и скромно. Это оптимистический сценарий. Да, и в 2015 г. не было полномасштабной войны, и Киев не бомбили.

И десятками ярдов бабосы не закачивали, оружие не поставляли и перспективы особой не было вообще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:17

  airmax78 написав:И десятками ярдов бабосы не закачивали, оружие не поставляли и перспективы особой не было вообще.

Если бы вы верили в Украину, то уже давно бы вернулись! А так одни пустые разговоры.
Я, вот верю, поэтому в Киеве, хотя без проблем могу жить и работать в ЕС.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:40

  reus написав:
  airmax78 написав:И десятками ярдов бабосы не закачивали, оружие не поставляли и перспективы особой не было вообще.

Если бы вы верили в Украину, то уже давно бы вернулись! А так одни пустые разговоры.
Я, вот верю, поэтому в Киеве, хотя без проблем могу жить и работать в ЕС.

Вам есть уже 60 лет, что Вы так этой возможностью кидаетесь и гордитесь?
Вроде ж ранее проскочило от Вас что Вы были не только офицером-пиджаком, но и работали при звании, время только не помню, Кучма или ещё союз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:42

  барабашов написав:Более интересна судьба скроившего на клее и штукатурке колиного друга-прораба, точнее его яек и хобота над ними и какой наркоз был при операции-ампутации, и как выглядел ремонт по "Более штуцера за метр" без проекта и где его впендюрили. Даже при освежении сталинки без кувалдирования несушиз стен и установке там при таком бюджете золотого унитаза что то делают с проводкой, полами, собственно зоной сортир-душ и главное как то решают вопрос с 6-7 метровой кухней, чтоб туда как раз и кухню встроенную поставить можно было, и технику, и повернуться такому заказчику как Биии где было(да и ещё и пройти как то на эту кухню с коридора-прихожей).
Про ремонт БППС с залой как у Юры-землячка(как два подъезда на Победе у нас в минус) чисто обойками от Круппа-Рейнметалла по прейскуранту 1куе/метр даже не заикаюсь

Барабашов, не обижайтесь, но каждый Ваш пост длиннее, чем пару строк, напоминает мне Галыгина из этого старого номера :D
https://www.facebook.com/watch/?v=181997380783058
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:49

Про ремонт БППС с залой как у Юры-землячка(как два подъезда на Победе у нас в минус) чисто обойками от Круппа-Рейнметалла по прейскуранту 1куе/метр даже не заикаюсь[/quote]
Барабашов, не обижайтесь, но каждый Ваш пост длиннее, чем пару строк, напоминает мне Галыгина из этого старого номера :D
https://www.facebook.com/watch/?v=181997380783058[/quote]


Это точно! Я думал,что мне одному кажется! А особенно Флаймана с его слогом читать невозможно.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:57

  reus написав:
  airmax78 написав:И десятками ярдов бабосы не закачивали, оружие не поставляли и перспективы особой не было вообще.

Если бы вы верили в Украину, то уже давно бы вернулись! А так одни пустые разговоры.
Я, вот верю, поэтому в Киеве, хотя без проблем могу жить и работать в ЕС.

Я у відрядженні. Опікуюсь Україною та українськими клієнтами. Не шкодую власного часу та здоров'я. Як тільки дозволять повернутись - повернусь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:04

  Прохожий написав:"Интересно было послушать главу BlackRock Ларри Финка, главу Carlyle Рубинштейна, главу Goldman Sachs Соломона, Билла Форда из General Atlantic. Вот что эти ребята, управляющие доброй половиной основных мировых активов, думают о ситуации. В целом, ждут, когда наступит ситуация, при которой сюда можно будет заводить капитал под реконструкцию и восстановление. Ларри Финк считает, что если война в Украине закончится в краткосрочной перспективе, то для экономического восстановления понадобится не менее 750 миллиардов долларов. «Мы восстановим Украину и покажем, что в капиталистической системе может не быть олигархов и капитал может правильно использоваться». Глава Goldman Sachs говорит, что в ближайшем будущем страны, входящие в коалицию поддержки Украины, должны создавать большие частно-государственные фонды, которые будут аккумулировать средства для инвестиций в восстановление Украины, как это сделала Канада.
Для нас ситуация, при которой и BlackRock, и Carlyle, и другие подобные игроки рассматривают Украину как одну из будущих точек роста (в том числе и для их фирм) очень выгодна, так как их настроения и планы прямо влияют и на решимость администрации президента США и Сената ставить на победу Украины, и всячески этой победе способствовать."


сколько блек рок и пр. вложили в Украину за 30 лет? т.е. когда не было войны, никому из них Украина и близко была не интересна. а теперь - просто инвестиционный центр притяжения вселенной? not funny.
adeges
 
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