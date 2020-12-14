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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 січ, 2023 21:04
барабашов написав: reus написав: airmax78 написав:
И десятками ярдов бабосы не закачивали, оружие не поставляли и перспективы особой не было вообще.
Если бы вы верили в Украину, то уже давно бы вернулись! А так одни пустые разговоры.
Я, вот верю, поэтому в Киеве, хотя без проблем могу жить и работать в ЕС.
Вам есть уже 60 лет, что Вы так этой возможностью кидаетесь и гордитесь?
Вроде ж ранее проскочило от Вас что Вы были не только офицером-пиджаком, но и работали при звании, время только не помню, Кучма или ещё союз.
Мне нет 60-ти. Я служил в СА, простым рядовым 2 года.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:04
1973cc11 написав:
Это точно! Я думал,что мне одному кажется! А особенно Флаймана с его слогом читать невозможно.
И это пишут люди, цитирующие франта.
Марафон адекватности просто
Востаннє редагувалось beee
в Чет 19 січ, 2023 21:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:05
1973cc11 написав:
Это точно! Я думал,что мне одному кажется! А особенно Флаймана с его слогом читать невозможно
beee написав:
И это пишут люди, цитирующие франта
барабашов и франт звезды ветки. Всегда их читаю. Мне такой уровень мышления даже не снится. Одни сплошные ассоциации. Барабашов вы стихи не пишете? Утерли бы нос Маяковскому.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 19 січ, 2023 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:08
adeges написав: Прохожий написав:"Интересно было послушать главу BlackRock Ларри Финка, главу Carlyle Рубинштейна, главу Goldman Sachs Соломона, Билла Форда из General Atlantic. Вот что эти ребята, управляющие доброй половиной основных мировых активов, думают о ситуации. В целом, ждут, когда наступит ситуация, при которой сюда можно будет заводить капитал под реконструкцию и восстановление. Ларри Финк считает, что если война в Украине закончится в краткосрочной перспективе, то для экономического восстановления понадобится не менее 750 миллиардов долларов. «Мы восстановим Украину и покажем, что в капиталистической системе может не быть олигархов и капитал может правильно использоваться». Глава Goldman Sachs говорит, что в ближайшем будущем страны, входящие в коалицию поддержки Украины, должны создавать большие частно-государственные фонды, которые будут аккумулировать средства для инвестиций в восстановление Украины, как это сделала Канада.
Для нас ситуация, при которой и BlackRock, и Carlyle, и другие подобные игроки рассматривают Украину как одну из будущих точек роста (в том числе и для их фирм) очень выгодна, так как их настроения и планы прямо влияют и на решимость администрации президента США и Сената ставить на победу Украины, и всячески этой победе способствовать."
сколько блек рок и пр. вложили в Украину за 30 лет? т.е. когда не было войны, никому из них Украина и близко была не интересна. а теперь - просто инвестиционный центр притяжения вселенной? not funny.
Они не инвестировали, потому что не видели перспективы. Не видели страны. Видели территорию на краю россии с очень туманным будущим. Война все изменила. Рассеяла туман.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:09
airmax78 написав:
Я у відрядженні. Опікуюсь Україною та українськими клієнтами. Не шкодую власного часу та здоров'я. Як тільки дозволять повернутись - повернусь.
Я ні в якому разі Вас не засуджую! Мати інстинкт самозбереження, це природно і нормально.
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reus
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:10
Неправда. Барабашов мыслит образами. Часто флешбеками из 90х, начала 00х. Понимают/помнят не все. Но обвинить в бессвязности его нельзя.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:11
Мне Франт также нравится. Намного больше, чем будівельник. Тот только таблички с цифрами выкладывал, доказывая не понятно что. А Франт - знаток женских колготок. Фетишист.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:14
reus написав: airmax78 написав:
Я у відрядженні. Опікуюсь Україною та українськими клієнтами. Не шкодую власного часу та здоров'я. Як тільки дозволять повернутись - повернусь.
Я ні в якому разі Вас не засуджую! Мати інстинкт самозбереження, це природно і нормально.
Они тут ни при чем. Меня не мобилизуют если я вернусь. Но у меня 1 командировка в месяц, в среднем. А путь до ближайшего аэропорта из Киева занимает, в среднем, 1.5 дня и кучу денег и сил.
Хоча я постійно розмірковую над тим, що дуже важко мені буде жити потім разом з людьми, які весь цей час прожили в Україні. Мабуть тісного контакту з ними в мене вже ніколи не буде - залишатимусь для них чужим.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:20
Макс. Не думайте так плохо о будущем. Вы уже сейчас для нас чужой.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:34
Это точно! Я думал,что мне одному кажется! А особенно Флаймана с его слогом читать невозможно.[/quote]
И это пишут люди, цитирующие франта.
Марафон адекватности просто[/quote]
Про Франта не понял. Читается,вроде,легко и понятно.
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_Klim
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