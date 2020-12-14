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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10634106351063610637
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:44

  Investor_K написав:Макс. Не думайте так плохо о будущем. Вы уже сейчас для нас чужой.

Для вас я завжди був чужинцем. Тут без змін.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:54

  1973cc11 написав:

Про Франта не понял. Читается,вроде,легко и понятно.

Слог - это да, а вот смысл...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:11

  antey1969 написав:
  1973cc11 написав:

Про Франта не понял. Читается,вроде,легко и понятно.

Слог - это да, а вот смысл...

Франт абсолютно уникальный форумчанин. Красивый грамотный украинский слог, при полном отсутствии смысла. Обычно учителя мовы таким грешат. Их смысл - правильные запятые, ударения и отсутствие ошибок. А о чем текст неважно, хоть некролог.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В яблочко

Это ж главная черта менталитета украинцев: главное, как прочитан текст перед электоратом.
Смысл - никого не интересует
beee
 
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