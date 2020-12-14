Для вас я завжди був чужинцем. Тут без змін.
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Додано: Чет 19 січ, 2023 21:44
Додано: Чет 19 січ, 2023 21:54
Додано: Чет 19 січ, 2023 22:11
Франт абсолютно уникальный форумчанин. Красивый грамотный украинский слог, при полном отсутствии смысла. Обычно учителя мовы таким грешат. Их смысл - правильные запятые, ударения и отсутствие ошибок. А о чем текст неважно, хоть некролог.
Додано: Чет 19 січ, 2023 23:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В яблочко
Это ж главная черта менталитета украинцев: главное, как прочитан текст перед электоратом.
Смысл - никого не интересует
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