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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10635106361063710638>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:44

  Investor_K написав:Макс. Не думайте так плохо о будущем. Вы уже сейчас для нас чужой.

Для вас я завжди був чужинцем. Тут без змін.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 21:54

  1973cc11 написав:

Про Франта не понял. Читается,вроде,легко и понятно.

Слог - это да, а вот смысл...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:11

  antey1969 написав:
  1973cc11 написав:

Про Франта не понял. Читается,вроде,легко и понятно.

Слог - это да, а вот смысл...

Франт абсолютно уникальный форумчанин. Красивый грамотный украинский слог, при полном отсутствии смысла. Обычно учителя мовы таким грешат. Их смысл - правильные запятые, ударения и отсутствие ошибок. А о чем текст неважно, хоть некролог.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В яблочко

Это ж главная черта менталитета украинцев: главное, как прочитан текст перед электоратом.
Смысл - никого не интересует
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:29

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:
  1973cc11 написав:

Про Франта не понял. Читается,вроде,легко и понятно.

Слог - это да, а вот смысл...

Франт абсолютно уникальный форумчанин. Красивый грамотный украинский слог, при полном отсутствии смысла. Обычно учителя мовы таким грешат. Их смысл - правильные запятые, ударения и отсутствие ошибок. А о чем текст неважно, хоть некролог.

Ти краще розкажи,як нерухомість в Єпенях і в Єпенях Єпенів? Попит великий? Ціни зростають? Генератори встановили в кожен під'їзд? Ліфти працюють, насоси гудуть?
Як комерційна нерухомість - гуд? Скоро Міжгалактичний шахматний турнір?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:32

  beee написав:В яблочко

Это ж главная черта менталитета украинцев: главное, как прочитан текст перед электоратом.
Смысл - никого не интересует

Ти такий смішний.
Безробітний ріелтор - як корова на льоду))) хвостом крутить, копитами ковзає! А руху немає. Бензин закінчився)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 19 січ, 2023 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:35

  Frant написав:Ти краще розкажи,як нерухомість в Єпенях і в Єпенях Єпенів? Попит великий? Ціни зростають? Генератори встановили в кожен під'їзд? Ліфти працюють, насоси гудуть?
Як комерційна нерухомість - гуд? Скоро Міжгалактичний шахматний турнір
война в стране. Приходи, дорогой, после войны, всё расскажу и покажу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:37

  vitaliian написав:
  1973cc11 написав:Это точно! Я думал,что мне одному кажется! А особенно Флаймана с его слогом читать невозможно
  beee написав:И это пишут люди, цитирующие франта

барабашов и франт звезды ветки. Всегда их читаю. Мне такой уровень мышления даже не снится. Одни сплошные ассоциации. Барабашов вы стихи не пишете? Утерли бы нос Маяковскому.

Барабашов, прошу - напишіть вірш про синтетичні шуби, драні колготки і електросамокат. Ну, про нерухомість пару строчок треба придумати)))
Чомусь промальовуєиься образ Шапокляк з пацюком на плечі)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 19 січ, 2023 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:41

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:И десятками ярдов бабосы не закачивали, оружие не поставляли и перспективы особой не было вообще.

Если бы вы верили в Украину, то уже давно бы вернулись! А так одни пустые разговоры.
Я, вот верю, поэтому в Киеве, хотя без проблем могу жить и работать в ЕС.

Я у відрядженні. Опікуюсь Україною та українськими клієнтами. Не шкодую власного часу та здоров'я. Як тільки дозволять повернутись - повернусь.

Трандьож
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:55

  Frant написав:Чомусь промальовуєиься образ Шапокляк з пацюком на плечі)))
прикольно)
А я вас таким представляю
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vitaliian
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