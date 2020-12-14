Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Про Франта не понял. Читается,вроде,легко и понятно.
Слог - это да, а вот смысл...
Франт абсолютно уникальный форумчанин. Красивый грамотный украинский слог, при полном отсутствии смысла. Обычно учителя мовы таким грешат. Их смысл - правильные запятые, ударения и отсутствие ошибок. А о чем текст неважно, хоть некролог.
Про Франта не понял. Читается,вроде,легко и понятно.
Слог - это да, а вот смысл...
Франт абсолютно уникальный форумчанин. Красивый грамотный украинский слог, при полном отсутствии смысла. Обычно учителя мовы таким грешат. Их смысл - правильные запятые, ударения и отсутствие ошибок. А о чем текст неважно, хоть некролог.
Ти краще розкажи,як нерухомість в Єпенях і в Єпенях Єпенів? Попит великий? Ціни зростають? Генератори встановили в кожен під'їзд? Ліфти працюють, насоси гудуть? Як комерційна нерухомість - гуд? Скоро Міжгалактичний шахматний турнір?
Frant написав:Ти краще розкажи,як нерухомість в Єпенях і в Єпенях Єпенів? Попит великий? Ціни зростають? Генератори встановили в кожен під'їзд? Ліфти працюють, насоси гудуть? Як комерційна нерухомість - гуд? Скоро Міжгалактичний шахматний турнір
война в стране. Приходи, дорогой, после войны, всё расскажу и покажу.