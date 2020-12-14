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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10635106361063710638
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:41

  reus написав:
  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.

І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
cherchiltank
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  #<1 ... 10635106361063710638
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