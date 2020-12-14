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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10635106361063710638
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:41

  reus написав:
  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.

І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я ось хотів вкластися в Буковель в Апартотель один - управляюча компанія бере 50 відсотків за здачу і обслуговування - 4500 євро - передумав)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:59

  cherchiltank написав:
  reus написав:
  Олежан написав:минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю

Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.

І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)

Ставайте в чергу.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:15

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:[quote="5531382:reus"

І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)

Ставайте в чергу.[/quote]
Вже стою бо на Анталію від акурат не хватає, а жити поряд з кацапами в мене не вийде - тюрма)
cherchiltank
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  #<1 ... 10635106361063710638
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