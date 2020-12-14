І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:41
І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я ось хотів вкластися в Буковель в Апартотель один - управляюча компанія бере 50 відсотків за здачу і обслуговування - 4500 євро - передумав)
Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:59
Ставайте в чергу.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:15
Додано: П'ят 20 січ, 2023 03:45
Я не могу мыслить образами, потому шо не гуманитарий по образованию, а математик, причём жёсткий, не теоретик типа Перельмана, асутп-апп это вам не ваши эк-эп-этп(расшифровка в дипломе, почитайте мелкий почерк там)
Как немного инженер и художник в одном лице всегда считал что некрасивый самолёт не полетит, а у..,бищное авто доведёт до столба или встречки и дырявого кармана, поэтому эстетические заморочки по ремонту квартир считаю правильными, хотя Натаха-бита своими взлётами стояков и нормами прибыльности доказала что г0вно с АТБ жрут 99%, а стейки с ЛяСильпо от силы 1%, и против течения плыть глупо.
А флэшбеки? Какие ещё флэшбеки? Генералы всегда учатся на ошибках прошлых битв, а 99% рядового состава и понять то не смогут, почему они там то и то то проипали. Истории с качелями в несколько раз по цене бетона в моей памяти отложились только в период 95-2013, причём в последние годы я не принимал в них никакого участия. Да и кураж и доход от этих операций был только в далёком прошлом, не при Пете Втором.
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