Додано: П'ят 20 січ, 2023 03:45

airmax78 написав: Damien написав: Барабашов, не обижайтесь, но каждый Ваш пост длиннее, чем пару строк, напоминает мне Галыгина из этого старого номера

https://www.facebook.com/watch/?v=181997380783058 Барабашов, не обижайтесь, но каждый Ваш пост длиннее, чем пару строк, напоминает мне Галыгина из этого старого номера

Неправда. Барабашов мыслит образами. Часто флешбеками из 90х, начала 00х. Понимают/помнят не все. Но обвинить в бессвязности его нельзя. Неправда. Барабашов мыслит образами. Часто флешбеками из 90х, начала 00х. Понимают/помнят не все. Но обвинить в бессвязности его нельзя.

Я не могу мыслить образами, потому шо не гуманитарий по образованию, а математик, причём жёсткий, не теоретик типа Перельмана, асутп-апп это вам не ваши эк-эп-этп(расшифровка в дипломе, почитайте мелкий почерк там)Как немного инженер и художник в одном лице всегда считал что некрасивый самолёт не полетит, а у..,бищное авто доведёт до столба или встречки и дырявого кармана, поэтому эстетические заморочки по ремонту квартир считаю правильными, хотя Натаха-бита своими взлётами стояков и нормами прибыльности доказала что г0вно с АТБ жрут 99%, а стейки с ЛяСильпо от силы 1%, и против течения плыть глупо.А флэшбеки? Какие ещё флэшбеки? Генералы всегда учатся на ошибках прошлых битв, а 99% рядового состава и понять то не смогут, почему они там то и то то проипали. Истории с качелями в несколько раз по цене бетона в моей памяти отложились только в период 95-2013, причём в последние годы я не принимал в них никакого участия. Да и кураж и доход от этих операций был только в далёком прошлом, не при Пете Втором.