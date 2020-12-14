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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:41
reus написав: Олежан написав:
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:54
Я ось хотів вкластися в Буковель в Апартотель один - управляюча компанія бере 50 відсотків за здачу і обслуговування - 4500 євро - передумав)
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:59
cherchiltank написав: reus написав: Олежан написав:
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
Ставайте в чергу.
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airmax78
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:15
airmax78 написав: cherchiltank написав:
[quote="5531382:reus"
І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
Ставайте в чергу.[/quote]
Вже стою бо на Анталію від акурат не хватає, а жити поряд з кацапами в мене не вийде - тюрма)
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 03:45
airmax78 написав:
Неправда. Барабашов мыслит образами. Часто флешбеками из 90х, начала 00х. Понимают/помнят не все. Но обвинить в бессвязности его нельзя.
Я не могу мыслить образами, потому шо не гуманитарий по образованию, а математик, причём жёсткий, не теоретик типа Перельмана, асутп-апп это вам не ваши эк-эп-этп(расшифровка в дипломе, почитайте мелкий почерк там)
Как немного инженер и художник в одном лице всегда считал что некрасивый самолёт не полетит, а у..,бищное авто доведёт до столба или встречки и дырявого кармана, поэтому эстетические заморочки по ремонту квартир считаю правильными, хотя Натаха-бита своими взлётами стояков и нормами прибыльности доказала что г0вно с АТБ жрут 99%, а стейки с ЛяСильпо от силы 1%, и против течения плыть глупо.
А флэшбеки? Какие ещё флэшбеки? Генералы всегда учатся на ошибках прошлых битв, а 99% рядового состава и понять то не смогут, почему они там то и то то проипали. Истории с качелями в несколько раз по цене бетона в моей памяти отложились только в период 95-2013, причём в последние годы я не принимал в них никакого участия. Да и кураж и доход от этих операций был только в далёком прошлом, не при Пете Втором.
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барабашов
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 06:45
Прохожий написав: rjkz написав:
Кроме одной бригады с заоблачными ценами, но которая была нарасхват, по моей специализации
нормальных особо не осталось в Киеве.
Рукожопы.
какая специализация?
брить лоха с умным видом рассказывая про "немецкий клей" за овердокуа денег???
Ну какой клей? Немецкий клей - это хорошо, но на нем много не заработаешь, а я "Свободный художник и холодный философ. Я - идейный борец за денежные знаки" (с)
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rjkz
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