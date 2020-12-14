І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:41
І не буде, я на весну очікую дисконт 40 - і продажі від цього теж не злетять)
Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я ось хотів вкластися в Буковель в Апартотель один - управляюча компанія бере 50 відсотків за здачу і обслуговування - 4500 євро - передумав)
Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:59
Ставайте в чергу.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 01:15
Додано: П'ят 20 січ, 2023 03:45
Я не могу мыслить образами, потому шо не гуманитарий по образованию, а математик, причём жёсткий, не теоретик типа Перельмана, асутп-апп это вам не ваши эк-эп-этп(расшифровка в вашем дипломе, почитайте мелкий почерк там)
Как немного инженер и художник в одном лице всегда считал что некрасивый самолёт не полетит, а у..,бищное авто доведёт до столба или встречки и дырявого кармана, поэтому эстетические заморочки по ремонту квартир считаю правильными, хотя Натаха-бита своими взлётами стояков и нормами прибыльности доказала что г0вно с АТБ жрут 99%, а стейки с ЛяСильпо от силы 1%, и против течения плыть глупо.
А флэшбеки? Какие ещё флэшбеки? Генералы всегда учатся на ошибках прошлых битв, а подавляюшее большинство рядового состава и понять то не смогут, почему они там-то и то-то проипали. Истории с качелями в несколько раз по цене бетона в моей памяти отложились только в период 95-2013, причём в последние годы я не принимал в них никакого участия. Да и кураж и доход от этих операций был только в далёком прошлом, не при Пете Втором.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 20 січ, 2023 07:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 06:45
Ну какой клей? Немецкий клей - это хорошо, но на нем много не заработаешь, а я "Свободный художник и холодный философ. Я - идейный борец за денежные знаки" (с)
Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:24
Так.
Мабуть, Ви праві.
Більшість публіки тут - випадкові люди. "Чистильники взуття", за влучним виразом п.Rjkz. І декілька ріелторів, які ще не зрозуміли, що шара закінчилась, і збирати жир на лох-інвешторах в пінопластові 25-поверхові "неохрущі" - вже не вдастся. Вікно можливостей, закрилось, і назавжди. На десятки років.
Питання - як грамотно зайти на низах цін КРЖН, а вийти на верхах - успішно вирішило 5% місцевої публіки.
Те, що спад цін відбувається, і спад колосальний - це видно всім, хто має очі і розум. Він не швидкий.
Я погоджуюсь з думкою, яку виклав п.Реус: доки не закінчиться війна, немає сенсу тут інвештувати.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:36
Ошибка выжившего думать, что один ты такой умный, а остальные - глупые рылы.
После войны все кинутся решать жилищные вопросы.
Хочешь узнать есть ли у людей свободные деньги? Бери наличные доллары (или даже без них) и иди в обменки с вопросом сколько долларов возьмёте? До войны могли пару куе взять. Максимум 5-10. Больше им было не надо, потому что покупателей на валюту столько не было.
Сейчас 20-40 куе проглотят не моргнув. Инфа сотка.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:45
Коли в Ірпені розпочнеться Міжгалактичний ріелторський сімпозіум? Кажуть, є проекти збудувати 10 штук 30-поверхівок, компактно. З фонтанами і стоянками для електросамокатів, з винними магазинами, салонами краси, бутіками шуб і кологоток та іншими необхідними офісами.
P.S. Як там генератори і буржуйки - працюють? Солярки і дров вистачає?
Подивись на рівень падіння ВВП за рік та кількість безробітних. Потім будеш розказувати свої байки. "Інфа від перших ніг"))) Якби домашні хом,ячки могли говорити))))
Я знаю, що ти зовсім не розумна особа, і твої слова - це тріск хвороста у вогні. Ти і сама це знаєш((((
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