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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 січ, 2023 03:45
airmax78 написав:
Неправда. Барабашов мыслит образами. Часто флешбеками из 90х, начала 00х. Понимают/помнят не все. Но обвинить в бессвязности его нельзя.
Я не могу мыслить образами, потому шо не гуманитарий по образованию, а математик, причём жёсткий, не теоретик типа Перельмана, асутп-апп это вам не ваши эк-эп-этп(расшифровка в вашем дипломе, почитайте мелкий почерк там)
Как немного инженер и художник в одном лице всегда считал что некрасивый самолёт не полетит, а у..,бищное авто доведёт до столба или встречки и дырявого кармана, поэтому эстетические заморочки по ремонту квартир считаю правильными, хотя Натаха-бита своими взлётами стояков и нормами прибыльности доказала что г0вно с АТБ жрут 99%, а стейки с ЛяСильпо от силы 1%, и против течения плыть глупо.
А флэшбеки? Какие ещё флэшбеки? Генералы всегда учатся на ошибках прошлых битв, а подавляюшее большинство рядового состава и понять то не смогут, почему они там-то и то-то проипали. Истории с качелями в несколько раз по цене бетона в моей памяти отложились только в период 95-2013, причём в последние годы я не принимал в них никакого участия. Да и кураж и доход от этих операций был только в далёком прошлом, не при Пете Втором.
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 20 січ, 2023 07:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 06:45
Прохожий написав: rjkz написав:
Кроме одной бригады с заоблачными ценами, но которая была нарасхват, по моей специализации
нормальных особо не осталось в Киеве.
Рукожопы.
какая специализация?
брить лоха с умным видом рассказывая про "немецкий клей" за овердокуа денег???
Ну какой клей? Немецкий клей - это хорошо, но на нем много не заработаешь, а я "Свободный художник и холодный философ. Я - идейный борец за денежные знаки" (с)
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:24
барабашов написав:
Генералы всегда учатся на ошибках прошлых битв, а подавляюшее большинство рядового состава и понять то не смогут, почему они там-то и то-то проипали. Истории с качелями в несколько раз по цене бетона в моей памяти отложились только в период 95-2013
Так.
Мабуть, Ви праві.
Більшість публіки тут - випадкові люди. "Чистильники взуття", за влучним виразом п.Rjkz. І декілька ріелторів, які ще не зрозуміли, що шара закінчилась, і збирати жир на лох-інвешторах в пінопластові 25-поверхові "неохрущі" - вже не вдастся. Вікно можливостей, закрилось, і назавжди. На десятки років.
Питання - як грамотно зайти на низах цін КРЖН, а вийти на верхах - успішно вирішило 5% місцевої публіки.
Те, що спад цін відбувається, і спад колосальний - це видно всім, хто має очі і розум. Він не швидкий.
Я погоджуюсь з думкою, яку виклав п.Реус: доки не закінчиться війна, немає сенсу тут інвештувати.
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Frant
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:36
Frant написав:
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Я погоджуюсь з думкою, яку виклав п.Реус: доки не закінчиться війна, немає сенсу тут інвештувати.
Ошибка выжившего думать, что один ты такой умный, а остальные - глупые рылы.
После войны все кинутся решать жилищные вопросы.
Хочешь узнать есть ли у людей свободные деньги? Бери наличные доллары (или даже без них) и иди в обменки с вопросом сколько долларов возьмёте? До войны могли пару куе взять. Максимум 5-10. Больше им было не надо, потому что покупателей на валюту столько не было.
Сейчас 20-40 куе проглотят не моргнув. Инфа сотка.
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vitaliian
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:45
vitaliian написав: Frant написав:
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Я погоджуюсь з думкою, яку виклав п.Реус: доки не закінчиться війна, немає сенсу тут інвештувати.
Ошибка выжившего думать, что один ты такой умный, а остальные - глупые рылы.
После войны все кинутся решать жилищные вопросы.
Хочешь узнать есть ли у людей свободные деньги? Бери наличные доллары (или даже без них) и иди в обменки с вопросом сколько долларов возьмёте? До войны могли пару куе взять. Максимум 5-10. Больше им было не надо, потому что покупателей на валюту столько не было.
Сейчас 20-40 куе проглотят не моргнув. Инфа сотка.
Коли в Ірпені розпочнеться Міжгалактичний ріелторський сімпозіум? Кажуть, є проекти збудувати 10 штук 30-поверхівок, компактно. З фонтанами і стоянками для електросамокатів, з винними магазинами, салонами краси, бутіками шуб і кологоток та іншими необхідними офісами.
P.S. Як там генератори і буржуйки - працюють? Солярки і дров вистачає?
vitaliian написав:
наличные доллары (или даже без них) и иди в обменки с вопросом сколько долларов возьмёте? До войны могли пару куе взять. Максимум 5-10. Больше им было не надо, потому что покупателей на валюту столько не было.
Сейчас 20-40 куе проглотят не моргнув. Инфа сотка.
Подивись на рівень падіння ВВП за рік та кількість безробітних. Потім будеш розказувати свої байки. "Інфа від перших ніг"))) Якби домашні хом,ячки могли говорити))))
vitaliian написав:
Ошибка выжившего думать, что один ты такой умный
Я знаю, що ти зовсім не розумна особа, і твої слова - це тріск хвороста у вогні. Ти і сама це знаєш. Таблетки - прийняла?((((
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:51
Frant написав: reus написав: Олежан написав:
минимальная реальная продажа в ЦП была за 160к
это то что я знаю
Общался сегодня со знакомым риелтором. По ФК2 хотелки продавцов опустились в среднем на 25%(готовы на скидку, если будет реальный покупатель) Очереди на покупку, мягко говоря, не наблюдается. Продаж нет.
Для преміального сегменту падіння цін КРЖН в 3 рази - нормально
.
Питання лише в часі.
Знижка 25% - ні про що.
На часі вже -50%.
Frant написав:
латентної вати - ще повно, на жаль.Хочуть дешевого пломбіра і квартир на шару
Вы как бы тоже вангуете дешёвый пломбир и квартиры по 5 копеек (читай на шару)
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