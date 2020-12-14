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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10634106351063610637
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 03:45

  airmax78 написав:
  Damien написав:Барабашов, не обижайтесь, но каждый Ваш пост длиннее, чем пару строк, напоминает мне Галыгина из этого старого номера :D
https://www.facebook.com/watch/?v=181997380783058

Неправда. Барабашов мыслит образами. Часто флешбеками из 90х, начала 00х. Понимают/помнят не все. Но обвинить в бессвязности его нельзя.

Я не могу мыслить образами, потому шо не гуманитарий по образованию, а математик, причём жёсткий, не теоретик типа Перельмана, асутп-апп это вам не ваши эк-эп-этп(расшифровка в вашем дипломе, почитайте мелкий почерк там)
Как немного инженер и художник в одном лице всегда считал что некрасивый самолёт не полетит, а у..,бищное авто доведёт до столба или встречки и дырявого кармана, поэтому эстетические заморочки по ремонту квартир считаю правильными, хотя Натаха-бита своими взлётами стояков и нормами прибыльности доказала что г0вно с АТБ жрут 99%, а стейки с ЛяСильпо от силы 1%, и против течения плыть глупо.
А флэшбеки? Какие ещё флэшбеки? Генералы всегда учатся на ошибках прошлых битв, а подавляюшее большинство рядового состава и понять то не смогут, почему они там-то и то-то проипали. Истории с качелями в несколько раз по цене бетона в моей памяти отложились только в период 95-2013, причём в последние годы я не принимал в них никакого участия. Да и кураж и доход от этих операций был только в далёком прошлом, не при Пете Втором.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 20 січ, 2023 07:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 06:45

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Кроме одной бригады с заоблачными ценами, но которая была нарасхват, по моей специализации нормальных особо не осталось в Киеве.
Рукожопы.

какая специализация?
брить лоха с умным видом рассказывая про "немецкий клей" за овердокуа денег??? :mrgreen:


Ну какой клей? Немецкий клей - это хорошо, но на нем много не заработаешь, а я "Свободный художник и холодный философ. Я - идейный борец за денежные знаки" (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:36

  Frant написав:.

Я погоджуюсь з думкою, яку виклав п.Реус: доки не закінчиться війна, немає сенсу тут інвештувати.

Ошибка выжившего думать, что один ты такой умный, а остальные - глупые рылы.

После войны все кинутся решать жилищные вопросы. Сейчас это дело на паузе. Накапливается как спрос так и предложение. По отдельным городам/сегментам могут быть сюрпризы. По Ужгороду где то была инфа про большой рост (я лично её не проверял). Первая ласточка, если правда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:49

  vitaliian написав:Накапливается как спрос так и предложение.

Де пропозиція накопичується? І де платоспроможний попит?
В голові у деяких товарижчів?

Насправді - ситуація зовсім інша.
Зовсім не райдужна.
Скільки би рили не казали "Халва, халва!" - в роті солодше не стане.
Генератори - працюють? Буржуйки - димлять, дрова ще є?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:34

  vitaliian написав:
  Frant написав:.

Я погоджуюсь з думкою, яку виклав п.Реус: доки не закінчиться війна, немає сенсу тут інвештувати.

... П осле войны все кинутся решать жилищные вопросы. Сейчас это дело на паузе. Накапливается как спрос так и предложение....

Котлета под подушкой тоже накапливается?! Из моего опыта если она хотя-бы не худеет это уже неплохо, по нынешним временам.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Суперактуально: https://youtu.be/TliPFV8fS7w
Не благодарите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:01

  airmax78 написав:Суперактуально: https://youtu.be/TliPFV8fS7w
Не благодарите.

Я ещё даже не доделал ремонт. Мне что уже опускать двери😅
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:06

  Bolt написав:Котлета под подушкой тоже накапливается?! Из моего опыта если она хотя-бы не худеет это уже неплохо, по нынешним временам

Яка може бути "котлета" у відомої особи, яка не може купити старий Ланос?
Катається з Ірпеня в Київ електросамокатом.
Тієї самої учасниці Міжгалактичного симпозіуму рилів))))
І яка користь, яка інформативність від її повідомлень?))))
Frant
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