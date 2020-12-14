Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Неправда. Барабашов мыслит образами. Часто флешбеками из 90х, начала 00х. Понимают/помнят не все. Но обвинить в бессвязности его нельзя.
Я не могу мыслить образами, потому шо не гуманитарий по образованию, а математик, причём жёсткий, не теоретик типа Перельмана, асутп-апп это вам не ваши эк-эп-этп(расшифровка в вашем дипломе, почитайте мелкий почерк там) Как немного инженер и художник в одном лице всегда считал что некрасивый самолёт не полетит, а у..,бищное авто доведёт до столба или встречки и дырявого кармана, поэтому эстетические заморочки по ремонту квартир считаю правильными, хотя Натаха-бита своими взлётами стояков и нормами прибыльности доказала что г0вно с АТБ жрут 99%, а стейки с ЛяСильпо от силы 1%, и против течения плыть глупо. А флэшбеки? Какие ещё флэшбеки? Генералы всегда учатся на ошибках прошлых битв, а подавляюшее большинство рядового состава и понять то не смогут, почему они там-то и то-то проипали. Истории с качелями в несколько раз по цене бетона в моей памяти отложились только в период 95-2013, причём в последние годы я не принимал в них никакого участия. Да и кураж и доход от этих операций был только в далёком прошлом, не при Пете Втором.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 20 січ, 2023 07:01, всього редагувалось 1 раз.
Я погоджуюсь з думкою, яку виклав п.Реус: доки не закінчиться війна, немає сенсу тут інвештувати.
Ошибка выжившего думать, что один ты такой умный, а остальные - глупые рылы.
После войны все кинутся решать жилищные вопросы. Сейчас это дело на паузе. Накапливается как спрос так и предложение. По отдельным городам/сегментам могут быть сюрпризы. По Ужгороду где то была инфа про большой рост (я лично её не проверял). Первая ласточка, если правда.