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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10635106361063710638
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:24

  airmax78 написав:
  beee написав:
  airmax78 написав:Суперактуально: https://youtu.be/TliPFV8fS7w
Не благодарите.

Я ещё даже не доделал ремонт. Мне что уже опускать двери😅

Я перезвонил прорабу - кое-что будем переделывать. Не хочу чтобы Реус меня носом тыкал в неактуальные решения.

Ти ж писав, що прораб на фронті, воює.
Дехто з форумчан має добру пам'ять.
Тому слідкуй за своїм трандьожом.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:50

  airmax78 написав:Суперактуально: https://youtu.be/TliPFV8fS7w
Не благодарите.

плинтус скрытого монтажа уже отстой, рулит теневой шов 20мм :mrgreen:
не ну на картинке красиво в принципе, но с практической точки зрения полный трешь
сразу на вскидку
пылесборник
как делать влажную уборку?

с функциональной точки зрения плинтус должен защищать стык пол/стена от физического воздействия в отличии от стыка стена/потолок где багет не несет никакого функционала а лишь позволяет скрыть криворукость роботунов или их лень вывести этот стык, варианты типа "красЫво под лепнину" исключаем :mrgreen:
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  #<1 ... 10635106361063710638
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