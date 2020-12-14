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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 січ, 2023 10:50
плинтус скрытого монтажа уже отстой, рулит теневой шов 20мм
не ну на картинке красиво в принципе, но с практической точки зрения полный трешь
сразу на вскидку
пылесборник
как делать влажную уборку?
с функциональной точки зрения плинтус должен защищать стык пол/стена от физического воздействия в отличии от стыка стена/потолок где багет не несет никакого функционала а лишь позволяет скрыть криворукость роботунов или их лень вывести этот стык, варианты типа "красЫво под лепнину" исключаем
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:12
У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
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beee
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:20
Damien написав:
" Классическое исполнение скрытого плинтуса уже выходит из моды и является антитрендом..."
Это катастрофа...
Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном.
.....
Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа. Это решило все.
— Ого! — сказала Эллочка самой себе. Это значило: «Или я, или она»
Прораб сказал не проблема. Зашпаклюем и покрасим плинтуса.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:32
beee написав:
У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
Які деформації,які напруги????
Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?
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Frant
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:06
Frant написав: beee написав:
У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
Які деформації,які напруги????
Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?
Атестат купив? Я так і думав
Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие
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beee
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:12
airmax78 написав:
Прораб сказал не проблема. Зашпаклюем и покрасим плинтуса.
можно и обойкой заклеить
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:13
beee написав:
У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
ХЗ
уже лет 15 как багет не использую, никаких деформаций и разрушений за это время не выявлено
проклеенная лента по стыку + пряморукие штукатуры, вот и весь секрет
у теневого шва одна но дорогая функция: эстетическая)
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:24
Прохожий написав: beee написав:
У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
ХЗ
уже лет 15 как багет не использую, никаких деформаций и разрушений за это время не выявлено
проклеенная лента по стыку + пряморукие штукатуры, вот и весь секрет
у теневого шва одна но дорогая функция: эстетическая)
Ну так и у меня ни багета ни теневого. Ленту клеят. Но это 3 способ
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beee
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:27
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал. 😎
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Bolt
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Додано: Суб 21 січ, 2023 12:31
Bolt написав:
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал. 😎
Місцеві шаройопщики, фізики-теоретиги, сини і онуки фізиків-теоретигів, ріелтори за сумісництвом, розкажуть зараз, що натуральні матеріали вже не в моді)))
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Frant
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