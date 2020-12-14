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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10636106371063810639>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:50

  airmax78 написав:Суперактуально: https://youtu.be/TliPFV8fS7w
Не благодарите.

плинтус скрытого монтажа уже отстой, рулит теневой шов 20мм :mrgreen:
не ну на картинке красиво в принципе, но с практической точки зрения полный трешь
сразу на вскидку
пылесборник
как делать влажную уборку?

с функциональной точки зрения плинтус должен защищать стык пол/стена от физического воздействия в отличии от стыка стена/потолок где багет не несет никакого функционала а лишь позволяет скрыть криворукость роботунов или их лень вывести этот стык, варианты типа "красЫво под лепнину" исключаем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:20

  Damien написав:
  airmax78 написав:Суперактуально: https://youtu.be/TliPFV8fS7w
Не благодарите.

" Классическое исполнение скрытого плинтуса уже выходит из моды и является антитрендом..."
Это катастрофа...
Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном.
.....
Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа. Это решило все.
— Ого! — сказала Эллочка самой себе. Это значило: «Или я, или она»

Прораб сказал не проблема. Зашпаклюем и покрасим плинтуса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:32

  beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

Які деформації,які напруги????
Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:06

  Frant написав:
  beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

Які деформації,які напруги????
Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?


Атестат купив? Я так і думав

Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:12

  airmax78 написав:Прораб сказал не проблема. Зашпаклюем и покрасим плинтуса.
можно и обойкой заклеить
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:13

  beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

ХЗ
уже лет 15 как багет не использую, никаких деформаций и разрушений за это время не выявлено
проклеенная лента по стыку + пряморукие штукатуры, вот и весь секрет :mrgreen:

у теневого шва одна но дорогая функция: эстетическая)
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

ХЗ
уже лет 15 как багет не использую, никаких деформаций и разрушений за это время не выявлено
проклеенная лента по стыку + пряморукие штукатуры, вот и весь секрет :mrgreen:

у теневого шва одна но дорогая функция: эстетическая)
Ну так и у меня ни багета ни теневого. Ленту клеят. Но это 3 способ
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:27

Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:31

  Bolt написав:Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал. 😎

Місцеві шаройопщики, фізики-теоретиги, сини і онуки фізиків-теоретигів, ріелтори за сумісництвом, розкажуть зараз, що натуральні матеріали вже не в моді)))
Frant
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