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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10636106371063810639
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:35

  beee написав:
  Frant написав:
  beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

Які деформації,які напруги????
Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?


Атестат купив? Я так і думав

Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие

Чому будинки не розпадаються - в них повно взаємоперпендикулярних площин?

Бєєє, тобі не варто світити своїми "знаннями" фізики.
На переглядах, перед покупцями новобудів з села - можеш нести свою ахінею. Тут - ні. Не пройде)))
Frant
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  #<1 ... 10636106371063810639
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