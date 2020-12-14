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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 січ, 2023 12:35
beee написав: Frant написав: beee написав:
У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой
Які деформації,які напруги????
Ти переплутав плінтус з мережею 220 вольт??? Теж не прийняв таблетки зранку?
Атестат купив? Я так і думав
Деформация при достижении определенных напряжений заканчивается его разрушением. разрушение: а) зарождение трещин субмикроскопических размеров, б) их развитие
Чому будинки не розпадаються - в них повно взаємоперпендикулярних площин?
Бєєє, тобі не варто світити своїми "знаннями" фізики.
На переглядах, перед покупцями новобудів з села - можеш нести свою ахінею. Тут - ні. Не пройде)))
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