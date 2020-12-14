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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10636106371063810639
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:44

  барабашов написав:Если не себе любимому способ зарыть пару кирпичей в ремонт условной Чикаги, то тогда по моему это какое то тяжёлое расстройство черепной коробки, типа как у оптового продавана презервативов вагонами на Печёрске

Но зато как прикольно, на что люди тратят деньги и время жизни...
Теперь на "теневые швы"...

Прибыл как-то в Днепр по делу (важные бумаги) и дали адрес, где встретиться - примерно на ЖМ Левобережном-2 (барабашов - думаю - понимает).
Иду, ищу адрес - спросил у 5-ти прохожих: никто не знает где эта улица и этот дом (хотя все 5 и я были на ней). Вот меня это первым удивило: люди незнают/непонимают, где вообще живут.
Не ориентируются в пространстве и наверное времени.

Нашел чудом стандартную панельку.
На пороге подъезда сидели 5 (пять) собак и внутри подъезда на ступенях сидели 5 (пять) котов.
Протиснулся с опаской.
Лампочки не горели - шел опять с опаской, держась за стены - до лифта.
Кнопка лифта думал убьет током, а внутри лифта все кнопки были либо сожжены, либо обмазаны извините соплями.
Доехал чудом на этаж кажется 7 или 8, думая, что только от скрежета лифт оборвется.
Унылые зеленые панели - подсветил смартфоном - угадал квартиру.
Чего только внутри квартиры не было: и плинтусы скрытого монтажа, и теневые всякие штучки... и все дорого... Постарался поскорее передать важные документы и ретироваться... От чая отказался...
С опаской покинул подъезд... Пять собак. Пять котов. Могучая железная дверь распахнута...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))

Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:15

  beee написав:Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))

Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?

У меня никого не было новой ауди/БМВ
Вернее е34 была, но настолько давно и настолько мало я её пропердел, что можно сказать "дали пакатацца"
Конечно внутри немецкого премиума чувствуешь себя герром фон Круппом, умеют сделать и удивить, но надо сказать после поездки в четверг справа от водителя в почти новом Рапторе я тоже подохренел
Это ж какие там теперь фермеры в Небрасках, что ездят на 600сильных космолётах для переноски навоза?
При Буше-младшем помню, дизайн внутри топового почти нового Ф250 мало чем отличался от Скорпака или Сьерры, разве что ДВД вместо кассетника и шикарными кожанными креслами как в S-ckasse.
Наверно ремонты от Коли-Rjkz на Бродвеях там и остались, в начале 2000х, по крепости краски и дизайну от генерала Першинга.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37

  beee написав:Всех скрытые плинтуса возмущают. А автомобили по 100 куе во дворах хрущовок - нет))

Мне, например, тоже удивительно. Чем народу так сильно нравятся новые ауди, бмв? Практичностью? Японской надёжностью?
Или всё таки дизайном внутренней отделки?

авто рабочие могут быть,водилам позволяют под домом ставить
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:У багета точно такая функция, как и у теневого шва: скрыть деформации (результат концентрации напряжений)двух плоскостей, с той лишь разницей, что один способ у..бищный, а второй - дорогой

ХЗ
уже лет 15 как багет не использую, никаких деформаций и разрушений за это время не выявлено
проклеенная лента по стыку + пряморукие штукатуры, вот и весь секрет :mrgreen:

у теневого шва одна но дорогая функция: эстетическая)

Реально у вас были в последнее время(с девалом на 25 и выше) покупатели квартир со свежим ремонтом или арендаторы с кольцом даже в носу(корогодский отдыхает) которые заморачивались на теневых швах,скрытых плинтусах,шинах со светильниками от Брабуса и не лай бохх двери будут с видимым крепежом и стыком со стеной?
Если не себе любимому способ зарыть пару кирпичей в ремонт условной Чикаги, то тогда по моему это какое то тяжёлое расстройство черепной коробки, типа как у оптового продавана презервативов вагонами на Печёрске

+1 по выделенному

в свое время была тема купить убитую в хлам хату/сделать ремонт/продать
но ремонт делал максимально нейтральным без выпендрежа типа "теневые швы/скрытые плинтуса", кстати тогда это были "многоуровневые потолки/джакузи" :mrgreen:
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  #<1 ... 10636106371063810639
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